Выпуск системы инициализации sysvinit 3.02

Представлен релиз классической системы инициализации sysvinit 3.02, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске sysvinit:

Задействован фреймворк po4a для координации работы над переводами документации и man-страниц на разные языки.

Доработаны man-страницы и добавлены скрипты для их сборки с учётом переводов.

Инфраструктура разработки перенесена с Savannah на платформу GitHub, на которой также теперь будут разбираться уведомления о проблемах.

В файле inittab разрешено использование символа «@» в командах для обработки команды в виде литерала, для которого не запускается командный интерпретатор.

В bootlogd реализована проверка ошибок, возникающих при выполнении функции chdir(), и обеспечено использование ioctl TIOCGDEV для упрощения определения консоли в Linux.

Источник: opennet.ru