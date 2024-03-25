Выпуск системы инициализации SysVinit 3.09 с поддержкой Си-библиотеки Musl

Опубликован релиз классической системы инициализации SysVinit 3.09, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan, Debian GNU/Hurd и antiX. Версии применяемых в связке с sysvinit утилит insserv и startpar не изменились. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске SysVinit:

Реализована поддержка сборки в дистрибутивах Linux, использующих стандартную Си-библиотеку Musl вместо Glibc. Среди прочего решены проблемы с использованием обработчика hddown в системах на базе Musl.

В команду reboot добавлена возможность передачи сообщений в прошивки во время перезагрузки на системах с ядром Linux. Администратор может использовать данную возможность, например, для запроса загрузки с другого раздела. Сообщение задаётся через указание флага «-m».

Улучшена работа директивы clean в Makefile.

Источник: opennet.ru