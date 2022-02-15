Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.0 LTS

Состоялся релиз свободной и бесплатной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 6.0 LTS. Выпуск 6.0 отнесён к версиям с длинным сроком официальной поддержки (LTS). Для пользователей, которые используют не-LTS версии, рекомендуем переход на LTS версии продукта. Zabbix — универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, веб-сервисов, облачной инфраструктуры.

Система реализует полный цикл от сбора данных, их обработки и преобразования, анализа этих данных для обнаружения проблем, и заканчивая хранением этих данных, визуализацией и рассылкой оповещений с использованием правил эскалаций. Также система предоставляет гибкие возможности расширения методов сбора данных и оповещений, а также возможности автоматизации через мощный API. Единый веб-интерфейс реализует централизованное управление конфигурациями мониторинга и ролевым распределением прав доступа различным группам пользователей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные улучшения версии 6.0 LTS:

Поддержка масштабируемой ресурсно-сервисной модели, которая включает в себя SLA отчёты и виджет, оповещения по факту изменения статуса сервиса, гибкая система прав, сложные правила вычисления статуса сервисов, мапирование проблем с сервисами по тегам и масштабируемость до более 100.000 сервисов

Поддержка новых виджетов «Top hosts», «Item value», «Geo map»

Мониторинг Kubernetes из коробки

Поддержка мониторинга параметров SSL и TLS сертификатов

Набор функций машинного обучения для обнаружение аномалий и baseline мониторинга trendstl(), baselinewma() и baselinedev()

Поддержка загрузки сторонних плагинов для Zabbix агента

Расширенный мониторинг VMWare

Поддержка текстовых вычисляемых метрик

Минимизация зависимостей между шаблонами, все официальные шаблоны стали плоскими и без сторонних зависимостей

Возможность выключения сообщений «escalation cancelled»

Поддержка сохранения статуса мониторинга файлов на агенте для высоконадёжного мониторинга лог файлов

Возможность обновления списка пользовательских метрик без перезапуска агента

Использование уникальных ключей в исторических таблицах для уменьшения объёма данных

Поддержка макросов для показа триггерного выражения с раскрытыми значениями

Поддержка root-cause анализа включая макросы для алертов

Улучшена безопасность и надёжность мониторинга за счёт: поддержки политики сложности паролей и сравнения со словарём высокопроизводительного и улучшенного auditlog, в том числе и на стороне Zabbix сервера возможности для управления процессами сервера, прокси и агентов из командной строки

Улучшена производительность и бесперебойности за счёт: поддержки надёжного и удобного в эксплуатации HA Cluster для Zabbix сервера выделения ODBC поллеров в отдельный класс с возможностью контролировать их количество улучшения производительности и уменьшение использования памяти при синхронизации конфигурации на прокси поддержки конфигураций прокси до 16GB

Другие значительные улучшения: Поддержка utf8mb4 для MySQL и MariaDB Поддержка компрессии для WEB мониторинга Новый метод API для очистки истории history.clear Поддержка таймаута для утилит zabbix_sender и zabbix_get Поддержка дополнительных HTTP методов для Web хуков Расширение существующих и поддержка новых метрик на стороне агента: agent.variant, system.hostname, docker.container_stats, vmware.hv.sensors.get, vmware.hv.maintenance Новые триггерные функции changecount(), rate(), bucket_rate_foreach(), bucket_percentile(), histogram_quantile(), monoinc() и monodec() Поддержка новых функций агрегирования count, exists_foreach and item_count Поддержка новых операторов соответствие для Prometheus != и !~ Многочисленные изменения для упрощения интерфейса Сохраняемые и быстрые фильтры в «Latest data» и для графиков, упрощение навигации

Новые шаблоны и интеграции: новые шаблонные решения для мониторинга pfSense, Kubernetes, Oracle, Cisco Meraki, Docker, Zabbix Server Health, VeloCloud, MikroTik, InfluxDB, Travis CI, Github, TiDB, SAF Tehnika, GridGain, Nginx+, jBoss, CloudFlare новый набор тегов для всех официальных шаблонов

Zabbix предлагает интеграцию с: платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat полный список из более 500 шаблонов и интеграций



Официальные пакеты доступны для актуальных версий следующих платформ:

Linux дистрибутивов RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian для различных архитектур

систем виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN

Docker

агенты для всех платформ включая MacOS и пакеты MSI для Windows агентов

Доступна быстрая установка Zabbix для облачных платформ: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Linode, Yandex Cloud.

Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления. Установка новых агентов не требуется.



Источник: opennet.ru