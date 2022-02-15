Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.0 LTS

Состоялся релиз свободной и бесплатной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 6.0 LTS. Выпуск 6.0 отнесён к версиям с длинным сроком официальной поддержки (LTS). Для пользователей, которые используют не-LTS версии, рекомендуем переход на LTS версии продукта. Zabbix — универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, веб-сервисов, облачной инфраструктуры.
Система реализует полный цикл от сбора данных, их обработки и преобразования, анализа этих данных для обнаружения проблем, и заканчивая хранением этих данных, визуализацией и рассылкой оповещений с использованием правил эскалаций. Также система предоставляет гибкие возможности расширения методов сбора данных и оповещений, а также возможности автоматизации через мощный API. Единый веб-интерфейс реализует централизованное управление конфигурациями мониторинга и ролевым распределением прав доступа различным группам пользователей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Основные улучшения версии 6.0 LTS:
- Поддержка масштабируемой ресурсно-сервисной модели, которая включает в себя SLA отчёты и виджет, оповещения по факту изменения статуса сервиса, гибкая система прав, сложные правила вычисления статуса сервисов, мапирование проблем с сервисами по тегам и масштабируемость до более 100.000 сервисов
- Поддержка новых виджетов «Top hosts», «Item value», «Geo map»
- Мониторинг Kubernetes из коробки
- Поддержка мониторинга параметров SSL и TLS сертификатов
- Набор функций машинного обучения для обнаружение аномалий и baseline мониторинга trendstl(), baselinewma() и baselinedev()
- Поддержка загрузки сторонних плагинов для Zabbix агента
- Расширенный мониторинг VMWare
- Поддержка текстовых вычисляемых метрик
- Минимизация зависимостей между шаблонами, все официальные шаблоны стали плоскими и без сторонних зависимостей
- Возможность выключения сообщений «escalation cancelled»
- Поддержка сохранения статуса мониторинга файлов на агенте для высоконадёжного мониторинга лог файлов
- Возможность обновления списка пользовательских метрик без перезапуска агента
- Использование уникальных ключей в исторических таблицах для уменьшения объёма данных
- Поддержка макросов для показа триггерного выражения с раскрытыми значениями
- Поддержка root-cause анализа включая макросы для алертов
- Улучшена безопасность и надёжность мониторинга за счёт:
- поддержки политики сложности паролей и сравнения со словарём
- высокопроизводительного и улучшенного auditlog, в том числе и на стороне Zabbix сервера
- возможности для управления процессами сервера, прокси и агентов из командной строки
- поддержки политики сложности паролей и сравнения со словарём
- Улучшена производительность и бесперебойности за счёт:
- поддержки надёжного и удобного в эксплуатации HA Cluster для Zabbix сервера
- выделения ODBC поллеров в отдельный класс с возможностью контролировать их количество
- улучшения производительности и уменьшение использования памяти при синхронизации конфигурации на прокси
- поддержки конфигураций прокси до 16GB
- Другие значительные улучшения:
- Поддержка utf8mb4 для MySQL и MariaDB
- Поддержка компрессии для WEB мониторинга
- Новый метод API для очистки истории history.clear
- Поддержка таймаута для утилит zabbix_sender и zabbix_get
- Поддержка дополнительных HTTP методов для Web хуков
- Расширение существующих и поддержка новых метрик на стороне агента: agent.variant, system.hostname, docker.container_stats, vmware.hv.sensors.get, vmware.hv.maintenance
- Новые триггерные функции changecount(), rate(), bucket_rate_foreach(), bucket_percentile(), histogram_quantile(), monoinc() и monodec()
- Поддержка новых функций агрегирования count, exists_foreach and item_count
- Поддержка новых операторов соответствие для Prometheus != и !~
- Многочисленные изменения для упрощения интерфейса
- Сохраняемые и быстрые фильтры в «Latest data» и для графиков, упрощение навигации
- Новые шаблоны и интеграции:
- новые шаблонные решения для мониторинга pfSense, Kubernetes, Oracle, Cisco Meraki, Docker, Zabbix Server Health, VeloCloud, MikroTik, InfluxDB, Travis CI, Github, TiDB, SAF Tehnika, GridGain, Nginx+, jBoss, CloudFlare
- новый набор тегов для всех официальных шаблонов
- Zabbix предлагает интеграцию с:
- платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk
- системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat
- полный список из более 500 шаблонов и интеграций
Официальные пакеты доступны для актуальных версий следующих платформ:
- Linux дистрибутивов RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian для различных архитектур
- систем виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN
- Docker
- агенты для всех платформ включая MacOS и пакеты MSI для Windows агентов
Доступна быстрая установка Zabbix для облачных платформ: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Linode, Yandex Cloud.
Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления. Установка новых агентов не требуется.
Источник: opennet.ru