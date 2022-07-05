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Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.2

Представлена новая версия свободной системы мониторинга с полностью открытым исходным кодом Zabbix 6.2. Вышедший релиз включает в себя улучшения производительности, гибкой работы с автоматически обнаруженными хостами, детального мониторинга процессов, значительного улучшения мониторинга платформы VMWare, новых средств визуализации и сбора данных, расширенного списка интеграций и шаблонов, и многое другое. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Zabbix — универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, веб-сервисов, облачной инфраструктуры. Система реализует полный цикл от сбора данных, их обработки и преобразования, анализа этих данных для обнаружения проблем, и заканчивая хранением этих данных, визуализацией и рассылкой оповещений с использованием правил эскалаций. Также система предоставляет гибкие возможности расширения методов сбора данных и оповещений, а также возможности автоматизации через мощный API. Единый веб-интерфейс реализует централизованное управление конфигурациями мониторинга и ролевым распределением прав доступа различным группам пользователей.

Основные улучшения версии 6.2:

  • Основные изменения:
    • Запуск внеочередного сбора метрик из «Latest data».
      Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.2
    • Текстовые данные в вычисляемых элементах данных.
    • Условная проверка активных элементов данных вне очереди после перезапуска Zabbix агента.
      Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.2
    • Управление шаблонами, тегами и значениями тегов и макросов хостов, созданных с помощью правил автоматического обнаружения.
    • Обновление конфигурации пассивных прокси по требованию.
    • Ручное скрытие выбранных проблем до определённого момента времени или на период времени.
      Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.2
    • Показ состояния активных проверок в «Monitoring->Hosts».
    • Поддержка групп шаблонов.
    • Новые возможности виджета графиков.
  • Новые возможности сбора метрик и обнаружения проблем:
    • Сбор данных из реестра Windows.
    • Новые возможности мониторинга платформы VMWare.
      Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.2
    • Мониторинг процессов для Linux, Windows и других платформ.
  • Улучшения производительности и доступности:
    • Быстрое развёртывание изменений конфигурации без полного перечитывания данных.
  • Улучшения безопасности:
    • Использование нескольких LDAP-серверов для аутентификации пользователей.
      Выпуск системы мониторинга Zabbix 6.2
    • Хранение секретов в CyberArk.
    • Новые средства защиты от XSS-атак.
    • Избавления от устаревшей функциональности и использования MD5.
    • SNI для TLS протокола для связи различных компонентов Zabbix.
  • Улучшения направленные на упрощение работы и настройки мониторинга:
    • Отображение текстовых данных в виджете «Top hosts».
    • Отображение количества элементов данных для каждого хоста в «Monitoring→Hosts».
    • Запоминание параметров фильтра в секции «Monitoring».
    • Ссылки на соответствующие секции документации в каждой форме интерфейса Zabbix.
    • Цифровой формат отображение времени в виджете «Clock».
    • Новый вид глобального дашборда при начальной установке.
  • Другие улучшения:
    • Функция hmac() для вебхуков и движка JS.
    • Инвентаризационные макросы {INVENTORY.*} для пользовательских скриптов.
    • Поддержка триггерных зависимостей между хостами и шаблонами.
    • Поддержка PHP8.
  • Доступность официальных пакетов для актуальных версий следующих платформ:
    • Linux дистрибутивы RHEL, CentOS, Debian, SuSE, Ubuntu, Raspbian, Alma Linux и Rocky Linux на различных архитектурах.
    • Системы виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN.
    • Docker.
    • Агенты для всех платформ включая MacOS и MSI для Windows agent.
  • Доступность на следующих облачных платформах: AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Linode, Yandex Cloud
  • Интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk.
  • Интеграция с системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat.
  • Новые шаблонные решения по мониторингу Envoy proxy, HashiCorp Consul, AWS EC2, Proxmox, CockroachDB, TrueNAS, HPE MSA 2040 & 2060, HPE Primera, улучшен мониторинг S.M.A.R.T.

Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса. Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления базы данных. Установка новых агентов не требуется.

Источник: opennet.ru

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