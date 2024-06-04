Выпуск системы мониторинга Zabbix 7.0, поменявшей лицензию на AGPL

Состоялся релиз открытой системы мониторинга Zabbix 7.0, который отнесён к версиям с расширенным сроком официальной поддержки (LTS). Zabbix — универсальная система для мониторинга производительности и доступности серверов, инженерного и сетевого оборудования, приложений, баз данных, систем виртуализации, контейнеров, ИТ-сервисов, веб-сервисов, облачной инфраструктуры.

Система реализует полный цикл от сбора данных, их обработки и преобразования, анализа этих данных для обнаружения проблем, и заканчивая хранением этих данных, визуализацией и рассылкой оповещений с использованием правил эскалаций. Также система предоставляет гибкие возможности расширения методов сбора данных и оповещений, а также возможности автоматизации через мощный API. Единый веб-интерфейс реализует централизованное управление конфигурациями мониторинга и ролевым распределением прав доступа различным группам пользователей.

Начиная с версии 7.0 код проекта распространяется под лицензией AGPLv3, вместо лицензии GPLv2. Особенностью лицензии AGPLv3 является введение дополнительных ограничений для приложений, обеспечивающих функционирование сетевых сервисов. При использовании AGPL-компонентов в работе сетевых сервисов, разработчик обязан предоставить пользователю исходный код всех внесённых в эти компоненты изменений, даже если лежащее в основе сервиса программное обеспечение не распространяется и используется исключительно во внутренней инфраструктуре для организации работы сервиса. Кроме того лицензия AGPLv3 совместима только с GPLv3, что приводит к лицензионному конфликту с приложениями, поставляемыми под лицензией GPLv2, например, поставка библиотеки под AGPLv3 требует от всех использующих данную библиотеку приложений распространения кода под лицензией AGPLv3 или GPLv3.

Официальные пакеты подготовлены для Linux-дистрибутивов Alma Linux, CentOS, Debian, OpenSUSE, Oracle Linux, Raspberry Pi OS, RedHat Enterprise Linux, Rocky Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu; систем виртуализации на базе VMWare, VirtualBox, Hyper-V, XEN; Docker; OpenStack Nova. Предоставлена возможность быстрой установки Zabbix в облачных платформах AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean, IBM/RedHat Cloud, Oracle Cloud и Yandex Cloud. Для перехода с более ранних версий необходима лишь установка новых бинарных файлов (сервера и прокси) и нового интерфейса (Zabbix автоматически проведёт процедуру обновления, установка новых агентов не требуется).

Основные улучшения версии 7.0 LTS:

Режим синтетического мониторинга сайтов и web-приложений с привлечение браузерного движка и использованием сложных сценариев. Возможно создание скриншотов состояния сайта, визуализация производительности, извлечение и мониторинг специфичных для web-приложений данных.

Поддержка кластеров прокси, балансировки нагрузки на несколько серверов и использования балансировщиков для обеспечения работы высокодоступных конфигураций Zabbix. Поддерживается масштабирование существующих решений на базе Zabbix через развёртывание дополнительных прокси-серверов.

Повышена производительность и эффективность работы прокси за счёт хранения собираемых метрик в оперативной памяти без их промежуточного сохранения на диске. Возможно использование гибридной схемы, при которой данные буферизируется в памяти, но также сохраняются на диске.

Повышена масштабируемость и скорость сбора данных — опрос метрик теперь производится в асинхронном режиме, при котором следующая метрика может быть запрошена не дожидаясь обработки предыдущего запроса. Каждый poller поддерживает выполнение до 1000 параллельных проверок. Асинхронный опрос может применяться к агентам и обработчикам, использующим SNMP и HTTP.

Предоставлены централизованные настройки таймаутов, доступные через GUI и API, и позволяющие определять отдельные таймауты в привязке к определённым элементам или переопределять таймауты на уровне прокси.

Добавлены новые виджеты для визуализации метрик и состояния инфраструктры («Host navigator», «Honeycomb», «Pie chart», «Gauge», «Top triggers», «Item history»). Реализована динамическая навигация по виджетам в обзорном режиме (dashboard), использующая взаимодействие виджетов для влияния действий с одним виджетом на другие (например, информация о выбранном в одном виджете хосте может быть показана на виджетах, визуализирующих географическое местоположение). Также добавлена возможность автоматического обновления виджетов при изменении источника данных. Все виджеты можно использовать для шаблонов хостов. Для многих виджетов реализована поддержка агрегатных значений.

Значительно (в 10-100 раз) повышена скорость определения доступности хостов в сетях за счёт распараллеливания проверок.

Добавлена поддержка двухфакторной аутентификации с использованием одноразовых паролей (TOTP, Time-Based One-Time Password).

Добавлена проверка корректности файлов конфигурации.

Повышена гибкость обнаружения хостов в сложных окружениях, таких как VMware и Kubernetes.

Повышена производительность фронтэнда за счёт изменения логики проверки прав доступа.

Большая часть форм переведена на работу в модальном режиме.

Обеспечено мгновенное реагирование на перевод элементов мониторинга в обслуживание.

Добавлены готовые шаблоны и обработчики для NextCloud, Google Cloud Platform, Microsoft Azure Cost Management, Azure Cosmos DB for MongoDB, Amazon Elastic Container, Oracle Cloud Infrastructure, Microsoft SQL, CheckPoint Quantum Security Gateway, Fortinet FortiGate, HPE iLO, Cisco SD-WAN, HashiCorp Nomad, PostgreSQL (ODBC), OpenStack Nova, Acronis Cyber Protect Cloud, YugabyteDB, Ansible Webhook, Mantis Bug Tracker.

Обеспечена интеграция с платформами службы поддержки Jira, Jira ServiceDesk, Redmine, ServiceNow, Zendesk, OTRS, Zammad, Solarwinds Service Desk, TOPdesk, SysAid, iTOP, ManageEngine Service Desk, системами оповещения пользователей Slack, Pushover, Discord, Telegram, VictorOps, Microsoft Teams, SINGNL4, Mattermost, OpsGenie, PagerDuty, iLert, Signal, Express.ms, Rocket.Chat. Всего доступно более 500 шаблонов и интеграций.

Значительно расширены возможности мониторинга DNS.

В разряд стабильных переведена отправка автоматически сгенерированных PDF отчётов. Для PDF-отчётов реализована поддержка многостраничных дашбордов.

Стабилизирована возможность стриминга для отправки метрик и событий во внешние системы.

Добавлена возможность приостанавливать сбор данных с потерянных элементов при автообнаружении.

Добавлена поддержка тегов для вебхуков для внутренних событий.

Реализовано обнаружение дубликатов engineID при SNMP-мониторинге.

Добавлена возможность использования пользовательского ввода при выполнении скриптов.

Улучшен протокола взаимодействия между всеми компонентами Zabbix

Возвращена возможность использования пользовательских макросов в именах элементов.

Для всех встроенных макросов добавлена поддержка функций макросов.

Добавлен метод history.push. Реализована поддержка триггерных функций jsonpath и xmlpath.

Добавлена возможность выполнения скриптов на активном агенте.

Реализована поддержка бинарного типа данных и новых триггерных функций.

Значительно ускорена работа с данными от Prometheus.

Источник: opennet.ru