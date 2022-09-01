Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.0 с поддержкой HDR

В день десятилетия проекта сформирован выпуск OBS Studio 28.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

Значительно улучшено управление цветом. Добавлена поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range) и глубины цвета 10 бит на канал. Добавлены новые настройки цветовых пространств и форматов. Кодирование с использованием HDR и 10-битной цветностью доступно для форматов AV1 и HEVC и требует для HEVC GPU уровня NVIDIA 10 и AMD 5000 (Intel QuickSync и Apple VT пока не поддерживаются). Потоковое вещание в HDR пока достуано только через HLS-сервис YouTube. На платформах Linux и macOS поддержка HDR ещё требует доработки, например, не работает предпросмотр HDR и требуется обновление некоторых кодировщиков.

Графический интерфейс переведён на использование Qt 6. С одной стороны, обновление Qt позволило получить актуальные исправления ошибок и улучить поддержку Windows 11 и Apple Silicon, но с другой стороны, привело к прекращению поддержки Windows 7 & 8, macOS 10.13 & 10.14, Ubuntu 18.04 и всех 32-разрядных операционных систем, а также к потере совместимости с некоторыми плагинами, продолжающими использовать Qt 5 (большинство плагинов уже переведено на Qt 6).

Добавлена поддержка компьютеров Mac, оснащённых ARM-чипом Apple M1 (Apple Silicon), в том числе предоставлены родные сборки, работающие без эмуляции. Так как родные сборки несовместимы со многими плагинами, оставлена и возможность использования на устройствах Apple Silicon сборок на базе архитектуры x86. В кодировщике Apple VT на системах Apple Silicon реализована поддержка CBR, CRF и Simple Mode.

Для Windows добавлена новая, более оптимизированная, реализация кодировщика для чипов AMD, добавлена поддержка компонента удаления фона NVIDIA Background Removal (требует NVIDIA Video Effects SDK), предоставлено приложение для захвата звука, в фильтр подавления шумов NVIDIA Noise Suppression добавлен режим удаления эха.

Для macOS 12.5+ реализована поддержка фреймворка ScreenCaptureKit, в том числе позволяющего захватывать видео со звуком.

Предоставлена возможность выборочного смешивания видео для виртуальной камеры.

В число официальных плагинов включён obs-websocket 5.0 для удалённого управления OBS с передачей данных поверх WebSocket.

По умолчанию предложена новая тема оформления «Yami».

Добавлена возможность автоматической разбивки записи на части в зависимости о размера файла или продолжительности, а также в ручном режиме.

Добавлена встроенная поддержка вывода с использованием протоколов SRT (Secure Reliable Transport) и RIST (Reliable Internet Stream Transport).

Добавлена поддержка отправки из интерфейса OBS сообщений в чат YouTube.

Источник: opennet.ru