Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.0 с поддержкой HDR

В день десятилетия проекта сформирован выпуск OBS Studio 28.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.
Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).
Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.
Ключевые изменения:
- Значительно улучшено управление цветом. Добавлена поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range) и глубины цвета 10 бит на канал. Добавлены новые настройки цветовых пространств и форматов. Кодирование с использованием HDR и 10-битной цветностью доступно для форматов AV1 и HEVC и требует для HEVC GPU уровня NVIDIA 10 и AMD 5000 (Intel QuickSync и Apple VT пока не поддерживаются). Потоковое вещание в HDR пока достуано только через HLS-сервис YouTube. На платформах Linux и macOS поддержка HDR ещё требует доработки, например, не работает предпросмотр HDR и требуется обновление некоторых кодировщиков.
- Графический интерфейс переведён на использование Qt 6. С одной стороны, обновление Qt позволило получить актуальные исправления ошибок и улучить поддержку Windows 11 и Apple Silicon, но с другой стороны, привело к прекращению поддержки Windows 7 & 8, macOS 10.13 & 10.14, Ubuntu 18.04 и всех 32-разрядных операционных систем, а также к потере совместимости с некоторыми плагинами, продолжающими использовать Qt 5 (большинство плагинов уже переведено на Qt 6).
- Добавлена поддержка компьютеров Mac, оснащённых ARM-чипом Apple M1 (Apple Silicon), в том числе предоставлены родные сборки, работающие без эмуляции. Так как родные сборки несовместимы со многими плагинами, оставлена и возможность использования на устройствах Apple Silicon сборок на базе архитектуры x86. В кодировщике Apple VT на системах Apple Silicon реализована поддержка CBR, CRF и Simple Mode.
- Для Windows добавлена новая, более оптимизированная, реализация кодировщика для чипов AMD, добавлена поддержка компонента удаления фона NVIDIA Background Removal (требует NVIDIA Video Effects SDK), предоставлено приложение для захвата звука, в фильтр подавления шумов NVIDIA Noise Suppression добавлен режим удаления эха.
- Для macOS 12.5+ реализована поддержка фреймворка ScreenCaptureKit, в том числе позволяющего захватывать видео со звуком.
- Предоставлена возможность выборочного смешивания видео для виртуальной камеры.
- В число официальных плагинов включён obs-websocket 5.0 для удалённого управления OBS с передачей данных поверх WebSocket.
- По умолчанию предложена новая тема оформления «Yami».
- Добавлена возможность автоматической разбивки записи на части в зависимости о размера файла или продолжительности, а также в ручном режиме.
- Добавлена встроенная поддержка вывода с использованием протоколов SRT (Secure Reliable Transport) и RIST (Reliable Internet Stream Transport).
- Добавлена поддержка отправки из интерфейса OBS сообщений в чат YouTube.
Источник: opennet.ru