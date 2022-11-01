Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.1

Доступен выпуск OBS Studio 28.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

Добавлена возможность использования предоставляемых в видеокартах NVIDIA кодировщиков NVENC для аппаратного ускорения кодирования видео в формате AV1 на платформе Windows. Кодировщик поддерживает цветовые форматы NV12 и P010, и доступен для видеокарт NVIDIA серии RTX 40.

Обновлены преднастройки для кодировщиков NVENC. Преднастройки разделены на три разных класса: Preset, Tuning и Multipass. Класс Preset предлагает настройки для уровней качества P1-P7 (чем меньше уровень, тем меньше качество). Класс Tuning используется для выбора приоритета между задержками и качеством (предложены режимы: высокое качество, низкие задержки и очень низкие задержки). Класс Multipass определяет использовать ли второй проход при кодировании (предложены режимы: отключить второй проход, четвертное разрешение и полное разрешение).

Параметр «Always on Top» перемещён в меню View.

Предоставлена возможность выбора определённого источника для виртуальной камеры.

Устранены аварийные завершения при манипуляции с виртуальной камерой.

В студийном режиме налажена работа смешивания.

Решены проблемы с захватом экрана игр на базе Direct3D 9 в Windows 11 22H2.

Источник: opennet.ru