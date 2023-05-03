Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29.1

Доступен выпуск OBS Studio 29.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в PeerTube, Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

Реализована возможность потокового вещания в форматах AV1 и HEVC, используя протокол Enhanced RTMP, расширяющий возможности штатного протокола RTMP средствами для поддержки новых видеокодеков и HDR. В текущем виде Enhanced RTMP в OBS Studio пока поддерживается только для YouTube и пока не включает поддержку HDR.

В упрощённом режиме (Simple output) добавлена поддержка одновременной записи нескольких звуковых треков.

Добавлена возможность выбора кодировщика звука для записи и вещания.

Добавлена настройка для упреждающей загрузки в память исходного содержимого для исключения возникновения ситуация пропуска кадров при применении переходных эффектов (Stinger).

В встраиваемое окно с браузером (Browser Dock) добавлена опция для копирования адреса страницы.

Добавлена возможность масштабирования браузерных панелей через нажатие Ctrl -/+.

Добавлена возможность записи во фрагментированных форматах MP4 и MOV для улучшения совместимости с MKV. В дальнейшем фрагментированные файлы MP4 и MOV могут быть упакованы в обычные файлы MP4 и MOV.

Для звуковых карт AJA добавлена поддержка объёмного звука.

Добавлены опции для записи звука в форматах без потери качества (FLAC/ALAC/PCM).

Добавлен индикатор, сигнализирующий что входной звуковой поток активен (микрофон включён), но не привязан к звуковому треку.

В режим Simple output добавлен кодировщик AMD AV1.

Многие внутренние структуры данных переведены на использование хэш-таблиц для ускорения выборки данных и повышения производительности при работе с большими коллекциями.

Улучшен предпросмотр миниатюр с YouTube, благодаря применению билинейного масштабирования.

В зависимости от выбранного формата обеспечено автоматическое отключение несовместимых кодировщиков звука и видео.

В кодировщик VA-API добавлена поддержка HEVC и HDR.

В модуль захвата видео с DeckLink добавлена поддержка HDR. Повышена производительность DeckLink.

Значительно повышена производительность захвата экрана на системах с GPU Intel в Linux.

При запуске в переносимом режиме (Portable Mode) прекращена загрузка общесистемных плагинов.

Для Windows реализован режим блокирования DLL, защищающий от подключения проблемных DLL-библиотек, приводящих к зависаниям или аварийным завершениям работы. Например, обеспечена блокировка старых версий виртуальной камеры VTubing.

В средствах аппаратного декодирования исходных мультимедийных потоков реализована возможность использования CUDA.

В инструментах для выполнения скриптов (Scripting) реализована поддержка Python 3.11.

В пакет Flatpak добавлена поддержка DK AAC.

Источник: opennet.ru