Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.29

После двух лет разработки сформирован релиз системы распознавания текста Ocrad 0.29 (Optical Character Recognition), развиваемой под эгидой проекта GNU. Ocrad может применяться как в форме библиотеки для интеграции функций OCR в другие приложения, так и в форме обособленной утилиты, которая на основе переданного на вход изображения выдаёт текст в UTF-8 или 8-битных кодировках.

Для оптического распознавания в Ocrad используется метод выделение признаков (feature extraction). В состав входит анализатор макета страницы, позволяющий корректно разделять столбцы и блоки текста в печатных документах. Распознавание поддерживается только для символов из кодировок «ascii», «iso-8859-9» и «iso-8859-15» (поддержка кириллицы отсутствует).

В новой версии:

Улучшено распознавание начертания буквы «L» с наклонённой правой частью.

При использовании опции ‘-o’ (‘—output’) обеспечено создание недостающих промежуточных каталогов, указанных в заданном пути к файлу.

В сборочный файл configure и в Makefile.in добавлена переменная MAKEINFO.

Диагностические сообщения, связанные с файловыми операциями, преобразованы в форму ‘PROGRAM: FILE: MESSAGE’.

В сообщениях об использовании некорректных аргументов командной строки обеспечен пока аргумента и имени опции.

Источник: opennet.ru