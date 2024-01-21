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Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.29

После двух лет разработки сформирован релиз системы распознавания текста Ocrad 0.29 (Optical Character Recognition), развиваемой под эгидой проекта GNU. Ocrad может применяться как в форме библиотеки для интеграции функций OCR в другие приложения, так и в форме обособленной утилиты, которая на основе переданного на вход изображения выдаёт текст в UTF-8 или 8-битных кодировках.

Для оптического распознавания в Ocrad используется метод выделение признаков (feature extraction). В состав входит анализатор макета страницы, позволяющий корректно разделять столбцы и блоки текста в печатных документах. Распознавание поддерживается только для символов из кодировок «ascii», «iso-8859-9» и «iso-8859-15» (поддержка кириллицы отсутствует).

В новой версии:

  • Улучшено распознавание начертания буквы «L» с наклонённой правой частью.
  • При использовании опции ‘-o’ (‘—output’) обеспечено создание недостающих промежуточных каталогов, указанных в заданном пути к файлу.
  • В сборочный файл configure и в Makefile.in добавлена переменная MAKEINFO.
  • Диагностические сообщения, связанные с файловыми операциями, преобразованы в форму ‘PROGRAM: FILE: MESSAGE’.
  • В сообщениях об использовании некорректных аргументов командной строки обеспечен пока аргумента и имени опции.

Источник: opennet.ru

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