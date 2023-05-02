Выпуск системы рендеринга OpenMoonRay 1.1, развиваемой студией Dreamworks

Анимационная студия Dreamworks опубликовала первое обновление открытой системы рендеринга OpenMoonRay 1.0, использующей трассировку лучей на основе численного интегрирования по методу Монте-Карло (MCRT). Основное внимание в MoonRay уделяется обеспечению высокой эффективности и масштабируемости, поддерживается многопоточный рендеринг, распараллеливание операций, использование векторных инструкций (SIMD), реалистичная симуляция освещения, обработка лучей на стороне GPU или CPU, реалистичная симуляция освещения на базе трассировки путей, рендеринг объёмных структур (туман, огонь, облака). Код опубликован под лицензией Apache 2.0.

Система готова для создания профессиональных работ, уровня полнометражных фильмов, например, до открытия кода продукт MoonRay применялся для рендеринга анимационных фильмов «Как приручить дракона 3», «Семейка Крудс 2: Новоселье», «Плохие парни», «Тролли. Мировой тур», «Босс-молокосос 2», «Эверест» и «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Для организации распределённого рендеринга используется собственный фреймворк Arras, позволяющий разносить вычисления на несколько серверов или облачных окружений. Для оптимизации расчёта освещения в распределённых окружениях может использоваться библиотека трассировки лучей Intel Embree, а для векторизации шейдеров — компилятор Intel ISPC. Возможна остановка рендеринга в произвольный момент и возобновление операций с прерванной позиции.

Пакет также включает большую библиотеку материалов на основе физически корректного рендеринга (PBR), протестированных в рабочих проектах, и прослойку USD Hydra Render Delegates для интеграции с привычными системами создания контента, поддерживающими формат USD. Возможно применение различных режимов генерации изображений, от фотореалистичных до сильно стилизированных. Благодаря поддержке распределённого рендеринга аниматоры могут отслеживать результат в интерактивном режиме и одновременно визуализировать несколько вариантов сцены с разными условиями освещения, разными свойствами материалов и с разных точек зрения.

В новой версии:

Добавлено дополнение для поддержки инструментария Cryptomatte, предназначенного для выделения объектов на 3D-сцене.

Добавлена поддержка триангулирования вогнутых полигонов, используя метод отрезания ушей.

Добавлена поддержка кривых, ориентированных по нормали (normal-oriented).

Опубликована демонстрационная модель «MoonRayWidget», которая упоминается во многих частях документации.

Источник: opennet.ru