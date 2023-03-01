Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.13

Спустя два с половиной года с момента формирования ветки 0.12 опубликован новый значительный выпуск Gogs 0.13, системы для организации совместной работы с репозиториями Git, позволяющей на собственном оборудовании или в облачных окружениях развернуть сервис, напоминающий GitHub, Bitbucket и Gitlab. Код проекта написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT. Для формирования интерфейса применяется web-фреймворк Macaron. Система имеет достаточно низкие требования к ресурсам и может быть развёрнута на плате Raspberry Pi.

Основные возможности Gogs:

Отображение активности по шкале времени;

Доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS;

Аутентификация через SMTP, LDAP и Reverse proxy;

Встроенные средства управления учётными записями, репозиториями и организациями/командами;

Интерфейс для добавления и удаления разработчиков, имеющих доступ к добавлению данных в репозиторий;

Система web-хуков для интеграции обработчиков от сторонних сервисов, таких как Slack, Discord и Dingtalk;

Поддержка подключения Git-хуков и Git LFS;

Наличие интерфейсов для приёма сообщений об ошибках (issues), обработки pull-запросов и Wiki для подготовки документации;

Средства для миграции и зеркалирования репозиториев и wiki из других систем;

Web-интерфейс для редактирования кода и wiki;

Загрузка аватаров через Gravatar и сторонние сервисы;

Сервис отправки уведомлений по электронной почте;

Панель администратора;

Многоязычный интерфейс, переведённый на 30 языков;

Возможность настройки интерфейса через систему HTML-шаблонов;

Поддержка хранения параметров в MySQL, PostgreSQL, SQLite3 и TiDB.

В новом выпуске:

Предоставлена возможность использования персонального токена доступа в поле с паролем.

На страницах создания и переноса репозитория появилась опция для исключения из списка (unlisted), оставляющая репозиторий публичным, но скрывающая его в списке для пользователей без прямого доступа в интерфейс Gogs.

Добавлены новые настройки «[git.timeout] DIFF» (таймаут для git diff), «[server] SSH_SERVER_MACS» (список разрешённых MAC-адресов), «[repository] DEFAULT_BRANCH» (название ветки по умолчанию для новых репозиториев), «[server] SSH_SERVER_ALGORITHMS» (список допустимых алгоритмов для обмена ключами).

Предоставлена возможность указания собственной схемы хранения для PostgreSQL.

Добавлена поддержка отрисовки Mermaid-диаграмм в Markdown.

Название ветки по умолчанию изменено с master на main.

Объявлен устаревшим бэкенд хранения MSSQL.

До версии 1.18 повышены требования к компилятору Go.

Для хранения токенов доступа теперь используются хэши SHA256 вместо хранения в открытом виде.

Источник: opennet.ru