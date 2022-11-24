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Выпуск системы терминального доступа LTSM 1.0

Опубликован набор программ для организации удалённого доступа к рабочему столу LTSM 1.0 (Linux Terminal Service Manager). Проект предназначен в первую очередь для организации множественных виртуальных графических сессий на сервере и является альтернативой семейства систем Microsoft Windows Terminal Server, позволяющей использовать Linux на клиентских системах и на сервере. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрого ознакомления с LTSM подготовлен образ для Docker (клиент нужно собрать отдельно).

Изменения в новой версии:

  • Добавлен протокол RDP, реализованный ради эксперимента и замороженный из-за отсутствия интереса в поддержке клиента для Windows.
  • Создан альтернативный клиент для Linux, основные возможности:
    • Шифрование трафика на базе gnutls.
    • Поддержка проброса множественных каналов данных на абстрактных схемах (file://, unix://, socket://, command:// и т.п.), c помощью данного механизма возможна передача любого потока данных в обе стороны.
    • Перенаправление печати через дополнительный backend для CUPS.
    • Перенаправление звука через подсистему PulseAudio.
    • Перенаправление сканирования документов через дополнительный backend для SANE.
    • Перенаправление токенов pkcs11 через pcsc-lite.
    • Перенаправление директорий через FUSE (пока только в режиме чтения).
    • Работает передача файлов через drag&drop (со стороны клиента на виртуальную сессию с диалогами запроса и информирования через desktop-notify).
    • Работает раскладка клавиатуры, в приоритете всегда раскладка со стороны клиента (на стороне сервера ничего не нужно настраивать).
    • Работает аутентификация в виртуальную сессию через rutoken с хранилищем сертификатов в LDAP-каталоге.
    • Поддерживаются часовые пояса, буфер обмена utf8, режим seamless.

    Основные планы:

    • Поддержка кодирования с использованием x264/VP8 (как видео поток сессии).
    • Поддержка записи видео всех рабочих сессий (видеофикcация).
    • Поддержка VirtualGL.
    • Возможность перенаправления видео через PipeWire.
    • Работа над ускорением графики через API Cuda (пока нет технических возможностей).

    Источник: opennet.ru

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