Выпуск системы терминального доступа LTSM 1.0

Опубликован набор программ для организации удалённого доступа к рабочему столу LTSM 1.0 (Linux Terminal Service Manager). Проект предназначен в первую очередь для организации множественных виртуальных графических сессий на сервере и является альтернативой семейства систем Microsoft Windows Terminal Server, позволяющей использовать Linux на клиентских системах и на сервере. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрого ознакомления с LTSM подготовлен образ для Docker (клиент нужно собрать отдельно).

Изменения в новой версии: