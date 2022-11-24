Выпуск системы терминального доступа LTSM 1.0

Опубликован набор программ для организации удалённого доступа к рабочему столу LTSM 1.0 (Linux Terminal Service Manager). Проект предназначен в первую очередь для организации множественных виртуальных графических сессий на сервере и является альтернативой семейства систем Microsoft Windows Terminal Server, позволяющей использовать Linux на клиентских системах и на сервере. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрого ознакомления с LTSM подготовлен образ для Docker (клиент нужно собрать отдельно).
Изменения в новой версии:
- Добавлен протокол RDP, реализованный ради эксперимента и замороженный из-за отсутствия интереса в поддержке клиента для Windows.
- Создан альтернативный клиент для Linux, основные возможности:
- Шифрование трафика на базе gnutls.
- Поддержка проброса множественных каналов данных на абстрактных схемах (file://, unix://, socket://, command:// и т.п.), c помощью данного механизма возможна передача любого потока данных в обе стороны.
- Перенаправление печати через дополнительный backend для CUPS.
- Перенаправление звука через подсистему PulseAudio.
- Перенаправление сканирования документов через дополнительный backend для SANE.
- Перенаправление токенов pkcs11 через pcsc-lite.
- Перенаправление директорий через FUSE (пока только в режиме чтения).
- Работает передача файлов через drag&drop (со стороны клиента на виртуальную сессию с диалогами запроса и информирования через desktop-notify).
- Работает раскладка клавиатуры, в приоритете всегда раскладка со стороны клиента (на стороне сервера ничего не нужно настраивать).
- Работает аутентификация в виртуальную сессию через rutoken с хранилищем сертификатов в LDAP-каталоге.
- Поддерживаются часовые пояса, буфер обмена utf8, режим seamless.
Основные планы:
- Поддержка кодирования с использованием x264/VP8 (как видео поток сессии).
- Поддержка записи видео всех рабочих сессий (видеофикcация).
- Поддержка VirtualGL.
- Возможность перенаправления видео через PipeWire.
- Работа над ускорением графики через API Cuda (пока нет технических возможностей).
Источник: opennet.ru