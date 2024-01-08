Выпуск системы тестирования памяти Memtest86+ 7.0

Доступен выпуск программы для тестирования оперативной памяти Memtest86+ 7.0. Программа не привязана к операционным системам и может запускаться напрямую из прошивки BIOS/UEFI или из загрузчика для проведения полной проверки оперативной памяти. В случае выявления проблем построенная в Memtest86+ карта сбойных участков памяти может использоваться в ядре Linux для исключения проблемных областей при помощи опции memmap. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

Добавлена поддержка непрерывного polling-опроса контроллеров IMC (Integrated Memory Controller) для отображения актуальных настроек ОЗУ на системах с CPU Intel Core (с 1 по 14 поколение) и AMD Ryzen.

Добавлена начальная поддержка polling-опроса кодов коррекции ошибок (ECC) на системах с CPU AMD Ryzen.

Добавлена поддержка MMIO UART.

Реализованы новые отладочные опции.

Внесены небольшие оптимизации.

Источник: opennet.ru