Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.37

Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.37. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям «задним числом» используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.
По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 395 изменений, подготовленные при участии 75 разработчиками, из которых 20 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:
- Доведён до готовности к повсеместному использованию механизм частичных индексов (sparse index), охватывающих лишь часть репозитория. Частичные индексы позволяют повысить производительность и сэкономить место в репозиториях, в которых выполняются операции частичного клонирования (sparse-checkout) или осуществляется работа с неполной копией репозитория. В новом выпуске завершена работа по интеграции частичных индексов в команды «git show», «git sparse-checkout» и «git stash». Наиболее заметный выигрыш в производительности от использования частичных индексов наблюдается в команде «git stash», скорость выполнения которой в некоторых ситуациях возросла на 80%.
- Реализован новый механизм «cruft packs» для упаковки недостижимых объектов (unreachable), на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги). Недостижимые объекты удаляются сборщиком мусора, но до удаления определённое время остаются в репозитории для исключения состояний гонки. Для отслеживания периода нахождения недостижимых объектов необходима привязка к ним меток с временем изменения подобных объектов, что не позволяет хранить их в одном pack-файле, в котором все объекты имеют общее время изменения. Ранее применяемое сохранение каждого объекта в отдельном файле приводило к проблемам при наличии большого числа свежих недостижимых объектов, ещё не подпадающих под удаление. Предложенный механизм «cruft packs» позволяет хранить все недостижимые объекты в одном pack-файле, а данные о времени модификации каждого объекта отражать в отдельной таблице, хранимой в файле с расширением «.mtimes».
- Для Windows и macOS реализован встроенный механизм отслеживания изменений в файловой системе, позволяющий обойтись без перебора всего рабочего каталога при выполнении таких операций, как «git status». Ранее для отслеживания изменений через hook-и могли подключаться внешние утилиты отслеживания изменений в ФС, такие как Watchman, но это требовало установки дополнительных программ и настройки. Теперь указанная функциональность встроена и может быть включена командой «git config core.fsmonitor true».
- В команде «git sparse-checkout» объявлена устаревшей поддержка альтернативного режиму «—cone» метода определения шаблонов для частичного клонирования, позволяющего при определении подпадающей под операцию клонирования части репозитория перечислять отдельные файлы с использованием синтаксиса «.gitignore», что не позволяет использовать для оптимизации частичные индексы.
- Повышена гибкость настройки вызова fsync() для сброса изменений на диск. В параметр «core.fsyncMethod» добавлена поддержка стратегии синхронизации «batch», позволяющей ускорить работу при записи большого числа отдельных файлов за счёт накопления изменений в кэше обратной записи, сбрасываемом одним вызовом fsync(). Проведённый тест, в результате которого в командой «git add» было добавлено 500 файлов, при включении нового режима был выполнен за 0.15 секунд, в то время как при вызове fsync() для каждого файла потребовалось 1.88 секунд, а без использования fsync — 0.06 секунд.
- В команды обхода веток, подобные «git log» и «git rev-list», добавлена опция » —since-as-filter=X», позволяющая отсеять информацию о коммитах, время создания которых старше «X». В отличие от опции «—since» новая команда реализована в виде фильтра, не останавливающего перебор после первого коммита, старше заданного времени.
- В команде «git remote» при указании флага «-v» обеспечен вывод информации о частичных клонах репозитория.
- Добавлена настройка «transfer.credentialsInUrl», которая может принимать значения «warn», «die» и «allow». В случает указания в параметре «remote.<name>.url» учётных данных открытым текстом попытка выполнения операций «fetch» или «push» будет завершена ошибкой, если настройка «transfer.credentialsInUrl» принимает значение «die», или предупреждением, если установлено значение «warn».
- По умолчанию задействована новая реализация интерактивного режима команды «git add -i», переписанная с Perl на Си.
Источник: opennet.ru