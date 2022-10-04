Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.38

Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.38. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям «задним числом» используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 699 изменений, подготовленных при участии 92 разработчиков, из которых 24 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

В основной состав включена утилита «scalar», разработанная компанией Microsoft для управления крупными репозиториями. Утилита изначально была написана на языке C#, но в git включён переделанный вариант на языке Си. Новая утилита отличается от команды git включением по умолчанию дополнительных возможностей и настроек, влияющих на производительность при работе с очень крупными репозиториями. Например, при использовании scalar применяется: Частичное клонирование для работы с неполной копией репозитория. Встроенный механизм отслеживания изменений в файловой системе (FSMonitor), позволяющий обойтись без перебора всего рабочего каталога. Индексы, охватывающие объекты в разных pack-файлах (multi-pack). Файлы commit-graph с индексом графа коммитов, применяемым для оптимизации доступа к информации о коммитах. Фоновые периодические работы для поддержания оптимальной структуры репозитория в фоновом режиме, не блокируя интерактивный сеанс (раз в час выполняется работа по упреждающей загрузке свежих объектов из удалённого репозитория и обновлению файла с графом коммитов, а каждую ночь запускается процесс упаковки репозитория). Режим «sparseCheckoutCone», ограничивающий допустимые шаблоны при частичном клонировании.

В команду «git rebase» добавлена опция «—update-refs» для обновления зависимых веток, пересекающихся с перемещаемыми ветками, чтобы вручную не выполнять операции checkout к каждой зависимой ветке для переключения на требуемый коммит.

Обеспечена совместимость команды «git rm» с частичными индексами.

Улучшено поведение команды «git mv A B» при перемещении файла из рабочей области с частичными индексами в режиме «cone» во внешнюю область, для которой данный режим не применяется.

Проведена оптимизация формата bitmap-фалов для работы с большими репозиториями — добавлена опциональная индексная таблица со списком выбранных коммитов и их смещений.

В команде «git merge-tree» реализован новый режим при котором на основе двух указанных коммитов вычисляется дерево с результатом слияния, так, как если бы истории этих коммитов были объединены.

Добавлена настройка «safe.barerepository» для управления возможностью размещения bare-репозиториев (репозитории, не содержащие рабочего дерева) внутри других git-репозиториев. При установке в значение «explicit» будет допускаться работа с bare-репозиториями, размещёнными только в верхнем каталоге. Для возможности размещения bare-репозиториев в подкаталогах следует использовать значение «all».

В команду «git grep» добавлена опция «-m» («—max-count»), аналогичная одноимённой опции в GNU grep и позволяющая ограничить число выводимых совпадений.

В команде «ls-files» реализована опция «—format» для настройки выводимых полей (например, можно включить вывод имени объекта, режимов и т.п.).

В «git cat-file» при показе содержимого объектов реализована возможность учёта привязок авторов к email, заданных в файле mailmap.

Источник: opennet.ru