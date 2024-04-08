Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.4, использующей символические ссылки

Спустя почти 5 лет с момента прошлого выпуска представлен релиз системы управления пакетами GNU Stow 2.4, использующей символические ссылки для разделения по отдельным каталогам содержимого пакетов и связанных с ними данных. Код Stow написан на языке Perl и распространяется под лицензией GPLv3.

В Stow используется простой и не похожий на традиционные пакетные менеджеры подход к размещению пакетов: все связанные с программой компоненты устанавливаются штатными средствами в отдельной поддиректории в каталоге /usr/local/stow (например, /usr/local/stow/emacs). Задача Stow при этом сводится к расстановке символических ссылок в иерархии системных каталогов /usr/local и выполнению контроля за их целостностью.

При удалении пакета производится удаление всех связанных символических ссылок. Внутри директории /usr/local/stow файлы установленных программ всегда остаются неизменными, Stow оперирует только символическими ссылками. Кроме управления системными пакетами предоставляется возможность управления программами и файлами конфигурации (~/.bashrc, ~/.zshrc и т.п.) в домашнем каталоге пользователя.

В новом выпуске:

Обеспечена возможность использования опции «—dotfiles» вместе с директориями, а также в сочетании с опцией «—compat».

Улучшена логика удаления пакетов (unstowing) и убраны ложные предупреждающие сообщения.

Улучшен отладочный вывод при использовании опции «-v» («—verbose»).

Проведена чистка кодовой базы и внесены внутренние изменения, не заметные для пользователя.

Улучшен процесс формирования релизов и внесены изменения для упрощения сопровождения.

Источник: opennet.ru