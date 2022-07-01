Доступен выпуск системы управления web-контентом InstantCMS 2.15.2, из особенностей которой выделяется проработанная система социального взаимодействия и использование «типов контента», чем то напоминающих Joomla. На основе InstantCMS можно создавать проекты любой сложности, от личного блога и лендинга до корпоративных порталов. Проект использует модель MVC (model, view, controller). Код написан на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для хранения данных применяется СУБД MySQL или MariaDB.
Основные изменения в новой версии:
- Добавлена опция «Автоматически определять язык по локали браузера»;
- Проведён рефакторинг кода установщика;
- Добавлена поддержка пространств имён (namespaces) для автозагрузки классов;
- Добавлена возможность генерации микроразметки schema.org для виджета «Автор записи»;
- При компиляции SCSS абстрактный счётчик автоматически увеличивается, если был задан;
- В списке пользователей в интерфейсе администратора и в профилях обеспечен показ местоположения пользователя, определённого по его IP-адресу;
- Номера страниц, если включена соответствующая опция, теперь добавляются и в meta description;
- В разделе «Формы» формы теперь открываются в модальном окне и подгружаются при помощи механизма AJAX;
- После сохранения блока схемы шаблона страница теперь автоматически прокручивается до изменённого блока и подсвечивает его;
- Исправлена проблема с языком по умолчанию, если разрешена смена языка;
- Исправлен вывод ошибки сервера 404, если тег был задан через слэш.
Источник: opennet.ru