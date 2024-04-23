Опубликован выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.95, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. Код проекта поставляется под лицензией NPSL (Nmap Public Source License), основанной на лицензии GPLv2, которая дополнена рекомендациями (не требованиями) по использованию программы OEM-лицензирования и покупке коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL.

Условия лицензии NPSL применимы только к сторонам, принявшим лицензию в обмен на получение особых прав, таких как право на редистрибуцию Nmap. При этом участвующая сторона может делать всё что ей необходимо в соответствии с положениями авторского права, такими как добросовестное использование, и разработчики Nmap не будут пытаться установить контроль над их работой.

Основные изменения:

Добавлено более 2500 идентификаторов версий приложений и сервисов, а общий размер базы идентификаторов достиг 12089 записей. Число определяемых протоколов увеличилось с 1237 до 1246. Среди прочего добавлена поддержка протоколов grpc, mysqlx, essnet, remotemouse и tuya.

Добавлено 336 идентификаторов операционных систем. Общее число определяемых версий ОС доведено до 6036. Обеспечено определение версий iOS 15 и 16, macOS 12 и 13, ядро Linux 6.1, OpenBSD 7.1 и lwIP 2.2.

В состав включены 4 новых NSE-скрипта для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap. Новые скрипты подготовлены сообществом DINA и нацелены на отправку запросов к различным промышленным контроллерам: hartip-info — запрос информации с использованием протокола Highway Addressable Remote Transducer. iec61850-mms — отправка запросов Manufacturing Message Specification. multicast-profinet-discovery — отправка multicast-сообщений «PROFINET DCP Identify All» и вывод ответа. profinet-cm-lookup — отправка запросов обработчикам DCERPC через сервис PNIO-CM.

В готовых сборках обновлены версии Lua 5.4.6, libpcre2 10.43, zlib 1.3.1, libssh2 1.11.0 и liblinear 2.47.

При создании пакетов с Zenmap и Ndiff задействованы утилиты setuptools, вместо distutils.

Улучшен код сопоставления сигнатур при определении операционных систем, изменён синтаксис nmap-os-db для поддержки диапазонов в строках с опциями TCP.

Улучшен движок определения операционных систем, в котором при каждой повторной попытке теперь меняется номер исходного сетевого порта.

В движке сканирования портов задействованы некоторые оптимизации на основе результатов профилирования.

Источник: opennet.ru