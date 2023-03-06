Выпуск Snoop 1.3.7, OSINT-инструмента для сбора информации о пользователе из открытых источников

Опубликован выпуск проекта Snoop 1.3.3, развивающего криминалистический OSINT-инструмент, который разыскивает учётные записи пользователей в публичных данных (разведка на основе открытых источников). Программа анализирует различные сайты, форумы и социальные сети на предмет наличия искомого имени пользователя, т.е. позволяет определить на каких сайтах имеется пользователь с указанным ником. Проект разработан на материалах исследовательской работы в области скрапинга публичных данных. Сборки



Источник: opennet.ru