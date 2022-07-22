ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Выпуск среды разработки Qt Creator 8

Выпуск среды разработки Qt Creator 8

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 8.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

В новой версии:

  • В меню добавлен элемент «Edit > Preferences» для быстрого перехода к настройкам.
  • Отключена старая модель кода на языке С++, реализованная на базе libclang, вместо которой начиная с прошлой ветки по умолчанию предлагается модель на основе бэкенда Clangd, поддерживающего протокол LSP (Language Server Protocol).
  • В парсере QML налажена обработка шаблонов строк JavaScript и оператора «??=».
  • Для языка Python по умолчанию задействован сервер поддержки языка python-lsp-server, для которого предложена отдельная секция настроек «Python > Language Server Configuration».
  • Для проектов CMake реализован новый шаблон настроек «Profile», который сочетает тип сборки «RelWithDebInfo» с включением средств для отладки и профилирования.
  • Добавлен экспериментальный плагин с поддержкой инструментария coverage-тестирования Coco.
  • Добавлена экспериментальная поддержка интеграции с GitLab, позволяющая просматривать и клонировать проекты, загружать код и получать уведомления о событиях.
  • Прекращена поддержка платформы UWP (Universal Windows Platform).
  • На платформе Windows обеспечено определение инструментария ARM MSVC.
  • Для Android добавлена опция для подключения к устройствам по Wi-Fi.

Источник: opennet.ru

Добавить комментарий