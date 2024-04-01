Выпуск стратегической игры Widelands 1.2

После полутора лет разработки опубликован выпуск свободной игры Widelands 1.2, включающей элементы стратегии в реальном времени (RTS) и градостроительного симулятора. Игра развивается под впечатлением от игры Settlers II и имеет сходный игровой процесс. Поддерживается как многопользовательский режим, так и однопользовательские кампании c компьютерными-игроками. Код проекта написан на языках С++ и Lua с использованием библиотеки SDL и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки формируются для Linux (AppImage, Flatpak, PPA), Windows и macOS.

Среди изменений:

Расширены средства для разработки плагинов с реализацией дополнительных элементов интерфейса пользователя.

Добавлена предварительная поддержка морских сражений, позволяющая использовать флот для вторжения на чужие побережья.

Добавлена возможность закрепления за штабами и портами военных гарнизонов.

Сбалансирована амазонская экономика.

Предложен пятый сценарий кампании за Фризов.

Добавлены дополнительные настройки, например, возможность изменения продолжительности привязанных ко времени исполнения заданий.

Для компьютерного игрока реализована поддержка дипломатии.

Предоставлена возможность добавления на карте меток с произвольными примечаниями.

Упрощена публикация карт в игровом редакторе.

Подготовлены изображения юнитов в высоком разрешении.

Предоставлен полный перевод на русский язык.

Источник: opennet.ru