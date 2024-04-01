Выпуск стратегической игры Widelands 1.2

После полутора лет разработки опубликован выпуск свободной игры Widelands 1.2, включающей элементы стратегии в реальном времени (RTS) и градостроительного симулятора. Игра развивается под впечатлением от игры Settlers II и имеет сходный игровой процесс. Поддерживается как многопользовательский режим, так и однопользовательские кампании c компьютерными-игроками. Код проекта написан на языках С++ и Lua с использованием библиотеки SDL и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки формируются для Linux (AppImage, Flatpak, PPA), Windows и macOS.
Среди изменений:
- Расширены средства для разработки плагинов с реализацией дополнительных элементов интерфейса пользователя.
- Добавлена предварительная поддержка морских сражений, позволяющая использовать флот для вторжения на чужие побережья.
- Добавлена возможность закрепления за штабами и портами военных гарнизонов.
- Сбалансирована амазонская экономика.
- Предложен пятый сценарий кампании за Фризов.
- Добавлены дополнительные настройки, например, возможность изменения продолжительности привязанных ко времени исполнения заданий.
- Для компьютерного игрока реализована поддержка дипломатии.
- Предоставлена возможность добавления на карте меток с произвольными примечаниями.
- Упрощена публикация карт в игровом редакторе.
- Подготовлены изображения юнитов в высоком разрешении.
- Предоставлен полный перевод на русский язык.
Источник: opennet.ru