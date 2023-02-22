Выпуск СУБД SQLite 3.41

Опубликован релиз SQLite 3.41, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

Внесены оптимизации в планировщик запросов, затронувшие агрегированные запросы с выражением GROUP BY, использование индексов, использование сопрограмм вместо материализации подзапросов и представлений, функции json_tree() и json_each().

Добавлено расширение с функциями base64 и base85, которые теперь также доступны и в интерфейсе командной строки (CLI).

В CLI добавлена команда «.scanstats est» для оценки эффективности планировщика запросов.

В CLI обеспечено изменение приглашения ввода для индикации, что позиция ввода находится внутри строкового литерала, комментария, идентификатора или определения триггера.

При указании опции командной строки «—safe» расширен перечень отключаемых опасных SQL-функций.

По умолчанию отключён режим, разрешающий обрамление строковых литералов двойными кавычками.

В команде PRAGMA integrity_check обеспечено определение совпадения текстовых строк в таблице при использовании разного порядка следования байтов в индексе.

В парсере реализовано игнорирование лишних круглых скобок вокруг подзапроса, заданного по правую сторону от оператора IN, что соответствует поведению PostgreSQL (ранее SQLite обрабатывал подобные подзапросы как выражение, подпадающее под ограничение «LIMIT 1»).

Источник: opennet.ru