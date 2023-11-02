Выпуск СУБД SQLite 3.44

Опубликован релиз SQLite 3.44, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Bentley, Bloomberg, Expensify и Navigation Data Standard.

Основные изменения:

В агрегатных функциях после последнего параметра разрешено указание выражения «ORDER BY» для обработки аргументов функции в заданном порядке, что может быть полезно для таких функций, как string_agg() и json_group_array().

Добавлена поддержка скалярных SQL-функций concat() и concat_ws(), совместимых с PostgreSQL, MS SQL Server и MySQL.

Добавлена поддержка агрегатной функции string_agg(), совместимой с PostgreSQL и MS SQL Server.

В SQL-функции strftime() добавлена поддержка спецификаторов «%e», «%F», «%I», «%k», «%l», «%p», «%P», «%R», «%T» и «%u».

Вывод многих ошибок, связанных с выражением «CREATE TABLE», теперь выводится после выполнения выражения «CREATE TABLE», а не после первого использования таблицы.

В команде «PRAGMA integrity_check» реализована проверка согласованности содержимого различных встроенных виртуальных таблиц, применяемых в расширениях FTS3, FTS4, FTS5, RTREE и GEOPOLY.

Встроенные виртуальных таблицы, применяемые в расширениях FTS3, FTS4, FTS5, RTREE и GEOPOLY, разрешено использовать внутри триггеров.

При указании настройки SQLITE_DBCONFIG_DEFENSIVE обеспечена защита от включения режима «PRAGMA writable_schema».

При сборке компилятором Microsoft C по умолчанию включена настройка SQLITE_USE_SEH (Structured Exception Handling).

Внесены оптимизации в планировщик запросов, связанные с частичным сканированием индексов при указании в выражении WHERE постоянного значения для столбца таблицы. Из-за выявленных регрессий отключена оптимизация сканирования представлений, добавленная в версии 3.42.0.

Обеспечена осуществляемая во время выполнения проверка поддержки системой типа «long double» с точностью выше, чем у типа «double».

В командном интерфейсе для Windows по умолчанию для ввода и вывода задействована кодировка UTF-8 (для отключения предусмотрена опция «—no-utf8»).

Источник: opennet.ru