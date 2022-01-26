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Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.8

Опубликован выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.5.8, который предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкие инструменты для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Ветка 1.5 позиционируется как экспериментальная и включает такие возможности как новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полная поддержка таблиц и расширенные средства обработки текста. Выпуск 1.5.5 отмечается как хорошо протестированный и уже вполне стабильный для работы над новыми документами. После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0.

Основные улучшения в Scribus 1.5.8:

  • В интерфейсе пользователя улучшена реализация тёмной темы оформления, обновлены некоторые пиктограммы и улучшена интерактивность работы с окнами.
  • Улучшена поддержка импорта файлов в форматах IDML, PDF, PNG, TIFF и SVG.
  • Улучшен экспорт в формат PDF.
  • Расширено управление стилями таблиц и улучшена реализация отката изменений (undo/redo).
  • Улучшен редактор текста (Story Editor).
  • Улучшена система сборки.
  • Обновлены файлы с переводами.
  • В сборку для macOS встроен Python 3 и добавлена поддержка macOS 10.15/Catalina.
  • Проведена подготовка к обеспечению поддержки Qt6.

Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.8


Источник: opennet.ru

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