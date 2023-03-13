Выпуск свободного математического пакета Scilab 2023.0.0

Опубликован релиз среды компьютерной математики Scilab 2023.0.0, предоставляющей похожий на Matlab язык и набор функций для математических, инженерных и научных расчётов. Пакет подходит для профессионального применения и использования в ВУЗах, предоставляя инструменты для разнообразных вычислений: от визуализации, моделирования и интерполяции до дифференциальных уравнений и математической статистики. Поддерживается выполнение сценариев, написанных для Matlab. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений в новом выпуске: