Выпуск свободного математического пакета Scilab 2023.0.0

Опубликован релиз среды компьютерной математики Scilab 2023.0.0, предоставляющей похожий на Matlab язык и набор функций для математических, инженерных и научных расчётов. Пакет подходит для профессионального применения и использования в ВУЗах, предоставляя инструменты для разнообразных вычислений: от визуализации, моделирования и интерполяции до дифференциальных уравнений и математической статистики. Поддерживается выполнение сценариев, написанных для Matlab. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.
Среди изменений в новом выпуске:
- Добавлено свойство axes.auto_stretch.
- В функции http_get() обеспечена установка флага accept-encoding.
- В функции atomsInstall() при отсутствии бинарных сборок по возможности осуществляется локальная сборка пакета.
- Реализована функция toJSON(var, filename, indent).
- В настройках предоставлена возможность использования ASCII- или Unicode-символов при отображении экспоненциального многочлена.
- В выражении «for c = h,.., end» разрешено указание гиперматриц в переменной «h» и реализована возможность перебора столбцов матрицы через указание «h, size(h,1),-1».
- Улучшен вывод функции covWrite(«html», dir).
- При вызове функции tbx_make(«.», «localization») реализована возможность обновления файлов с переведёнными сообщениями.
Источник: opennet.ru