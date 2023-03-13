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Выпуск свободного математического пакета Scilab 2023.0.0

Опубликован релиз среды компьютерной математики Scilab 2023.0.0, предоставляющей похожий на Matlab язык и набор функций для математических, инженерных и научных расчётов. Пакет подходит для профессионального применения и использования в ВУЗах, предоставляя инструменты для разнообразных вычислений: от визуализации, моделирования и интерполяции до дифференциальных уравнений и математической статистики. Поддерживается выполнение сценариев, написанных для Matlab. Код проекта поставляется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлено свойство axes.auto_stretch.
  • В функции http_get() обеспечена установка флага accept-encoding.
  • В функции atomsInstall() при отсутствии бинарных сборок по возможности осуществляется локальная сборка пакета.
  • Реализована функция toJSON(var, filename, indent).
  • В настройках предоставлена возможность использования ASCII- или Unicode-символов при отображении экспоненциального многочлена.
  • В выражении «for c = h,.., end» разрешено указание гиперматриц в переменной «h» и реализована возможность перебора столбцов матрицы через указание «h, size(h,1),-1».
  • Улучшен вывод функции covWrite(«html», dir).
  • При вызове функции tbx_make(«.», «localization») реализована возможность обновления файлов с переведёнными сообщениями.

Выпуск свободного математического пакета Scilab 2023.0.0
Выпуск свободного математического пакета Scilab 2023.0.0


Источник: opennet.ru

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