Выпуск свободного звукового редактора Ardour 7.0

После более года разработки опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 7.0, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки для Linux доступны в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

Реализован режим «запуск клипа» («Clip launching») для создания зацикленных композиций (лупов), предоставляющий средства для составления композиции в реальном времени через расстановку в произвольном порядке заранее не упорядоченных отрывков. Похожий рабочий процесс присутствует в таких цифровых звуковых рабочих станциях, как Ableton Live, Bitwig, Digital Performer и Logic. Новы режим позволяет экспериментировать со звуком, комбинируя различные звуковые петли c одиночными сэмплами и подгоняя результат к общему ритму. Имеется возможность урезания или расширения эффективной длины клипов, а также задания числа повторов перед вызовом параметра перехода. Для создания автоматически воспроизводимых последовательностей допускается включение случайных заполнений и использование таких параметров перехода, как перемотка вперёд и назад, одиночные и многократные перескоки. Каждый зацикливаемый клип может иметь до 16 каналов MIDI со своим набором назначенных патчей (звуков). Для управления очередями может использоваться контроллер Ableton Push 2.

Добавлен интерфейс для загрузки звуковых сэмплов и MIDI-материала из дополнительных библиотек лупов. Доступ к библиотекам можно получить через вкладку Clips, предложенную в правой части страниц Cues и Edit. В базовом наборе предложено более 8000 готовых MIDI-аккордов, более 5000 MIDI-прогрессий и более 4800 ударных ритмов. Также предоставлена возможность добавления собственных лупов и импортирования данных из сторонних коллекций, таких как looperman.com.

Добавлена поддержка «маркеров очередей» (Cue Markers), позволяющих применять к составным клипам более линейный процесс секвенции, основанный на использовании шкалы времени.

Реализована новая концепция внутреннего представления времени, основанная на раздельной обработке звукового и музыкального времени. Изменение позволило избавиться от проблем при определении позиции и продолжительности разных типов объектов. Например, перемещение объекта на 4 такта теперь перемещает его точно на 4 такта и следующая контрольная точки сдвигается ровно на 4 такта, а не приблизительно на 4 такта в привязке к времени звука.

Предложено три режима сдвига (ripple), определяющих действия с пустотой, образующейся после удаления или вырезания материала из трека. В режиме «Ripple Selected» после удаления сдвигаются только выделенные треки, в режиме «Ripple All» сдвигаются все треки, в режиме «Interview» сдвиг производится только при наличии более одного выделенного трека (например, можно применять для вырезания неуместных междометий в речи).

Добавлена поддержка сцен микшера, позволяющих быстро сохранять и восстанавливать настройки и параметры плагинов в окне микширования. Допускается создание до 8 сцен, переключаемых клавишами F1…F8, позволяющих быстро сравнивать разные режимы микширования.

Значительно расширены возможности по редактированию музыки в формате MIDI. Добавлен режим экспорта MIDI, позволяющий сохранить каждый трек в отдельный SMF-файл.

Возвращена возможность поиска и загрузки звуков из коллекции Freesound, размер которой составляет около 600 тысяч записей (для допуска к коллекции необходима учётная запись в сервисе Freesound). Из дополнительных опций реализована возможность настройки размера локального кэша и возможность фильтрации элементов по типу лицензии.

Реализована поддержка плагинов ввода/вывода, которые выполняются вне контекста треков или шины и могут использоваться, например, для предварительной обработки ввода, получения/ отправки данных по сети или постобработки вывода.

Расширена поддержка звуковых контроллеров и пультов. Добавлена поддержка MIDI-контроллеров iCon Platform M+, iCon Platform X+ и iCon QCon ProG2.

Переделан диалог для настройки звука и MIDI.

Предоставлены официальные сборки для оборудования Apple с ARM-чипами Apple Silicon. Прекращено формирование официальных сборок для 32-разрядных систем (ночные сборки продолжают публиковаться).

Источник: opennet.ru