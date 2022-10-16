Выпуск свободного звукового редактора Ardour 7.0

После более года разработки опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 7.0, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки для Linux доступны в формате Flatpak.
Ключевые улучшения:
- Реализован режим «запуск клипа» («Clip launching») для создания зацикленных композиций (лупов), предоставляющий средства для составления композиции в реальном времени через расстановку в произвольном порядке заранее не упорядоченных отрывков. Похожий рабочий процесс присутствует в таких цифровых звуковых рабочих станциях, как Ableton Live, Bitwig, Digital Performer и Logic. Новы режим позволяет экспериментировать со звуком, комбинируя различные звуковые петли c одиночными сэмплами и подгоняя результат к общему ритму.
Имеется возможность урезания или расширения эффективной длины клипов, а также задания числа повторов перед вызовом параметра перехода. Для создания автоматически воспроизводимых последовательностей допускается включение случайных заполнений и использование таких параметров перехода, как перемотка вперёд и назад, одиночные и многократные перескоки. Каждый зацикливаемый клип может иметь до 16 каналов MIDI со своим набором назначенных патчей (звуков). Для управления очередями может использоваться контроллер Ableton Push 2.
- Добавлен интерфейс для загрузки звуковых сэмплов и MIDI-материала из дополнительных библиотек лупов. Доступ к библиотекам можно получить через вкладку Clips, предложенную в правой части страниц Cues и Edit. В базовом наборе предложено более 8000 готовых MIDI-аккордов, более 5000 MIDI-прогрессий и более 4800 ударных ритмов. Также предоставлена возможность добавления собственных лупов и импортирования данных из сторонних коллекций, таких как looperman.com.
- Добавлена поддержка «маркеров очередей» (Cue Markers), позволяющих применять к составным клипам более линейный процесс секвенции, основанный на использовании шкалы времени.
- Реализована новая концепция внутреннего представления времени, основанная на раздельной обработке звукового и музыкального времени. Изменение позволило избавиться от проблем при определении позиции и продолжительности разных типов объектов. Например, перемещение объекта на 4 такта теперь перемещает его точно на 4 такта и следующая контрольная точки сдвигается ровно на 4 такта, а не приблизительно на 4 такта в привязке к времени звука.
- Предложено три режима сдвига (ripple), определяющих действия с пустотой, образующейся после удаления или вырезания материала из трека. В режиме «Ripple Selected» после удаления сдвигаются только выделенные треки, в режиме «Ripple All» сдвигаются все треки, в режиме «Interview» сдвиг производится только при наличии более одного выделенного трека (например, можно применять для вырезания неуместных междометий в речи).
- Добавлена поддержка сцен микшера, позволяющих быстро сохранять и восстанавливать настройки и параметры плагинов в окне микширования. Допускается создание до 8 сцен, переключаемых клавишами F1…F8, позволяющих быстро сравнивать разные режимы микширования.
- Значительно расширены возможности по редактированию музыки в формате MIDI. Добавлен режим экспорта MIDI, позволяющий сохранить каждый трек в отдельный SMF-файл.
- Возвращена возможность поиска и загрузки звуков из коллекции Freesound, размер которой составляет около 600 тысяч записей (для допуска к коллекции необходима учётная запись в сервисе Freesound). Из дополнительных опций реализована возможность настройки размера локального кэша и возможность фильтрации элементов по типу лицензии.
- Реализована поддержка плагинов ввода/вывода, которые выполняются вне контекста треков или шины и могут использоваться, например, для предварительной обработки ввода, получения/ отправки данных по сети или постобработки вывода.
- Расширена поддержка звуковых контроллеров и пультов. Добавлена поддержка MIDI-контроллеров iCon Platform M+, iCon Platform X+ и iCon QCon ProG2.
- Переделан диалог для настройки звука и MIDI.
- Предоставлены официальные сборки для оборудования Apple с ARM-чипами Apple Silicon. Прекращено формирование официальных сборок для 32-разрядных систем (ночные сборки продолжают публиковаться).
Источник: opennet.ru