Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.2

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.2, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время готовые сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.
Ключевые улучшения:
- При редактировании MIDI предоставлена функция разделения нот (Note tupling), позволяющая выбрать одну или несколько нот, нажать «s» и разделить каждую ноту на две одинаковые части (последующие нажатия «s» приведут к разделению на 3, 4, 5 и прочее число частей). Для отмены разделения можно нажать «Shift+s», а для слияния — «j».
- В настройки добавлена опция «No-strobe» для отключение всех элементов интерфейса, приводящих к миганию и мерцанию (яркие мигания могут спровоцировать приступ у больных эпилепсией).
- Добавлена поддержка микшерных DAW-контроллеров Solid State Logic UF8 для управления цифровой звуковой рабочей станцией (DAW).
- Добавлена поддержка MIDI-контроллеров Novation LaunchPad X и LaunchPad Mini.
- Частота дискретизации по умолчанию изменена на 48kHz.
- При помощи дополнения externalUI реализована возможность постоянного отображения интерфейсов к плагинам LV2.
- В интерфейс записи звука добавлена кнопка «Приглушить» (Mute).
Источник: opennet.ru