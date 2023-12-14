Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.2

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.2, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время готовые сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

При редактировании MIDI предоставлена функция разделения нот (Note tupling), позволяющая выбрать одну или несколько нот, нажать «s» и разделить каждую ноту на две одинаковые части (последующие нажатия «s» приведут к разделению на 3, 4, 5 и прочее число частей). Для отмены разделения можно нажать «Shift+s», а для слияния — «j».

В настройки добавлена опция «No-strobe» для отключение всех элементов интерфейса, приводящих к миганию и мерцанию (яркие мигания могут спровоцировать приступ у больных эпилепсией).

Добавлена поддержка микшерных DAW-контроллеров Solid State Logic UF8 для управления цифровой звуковой рабочей станцией (DAW).

Добавлена поддержка MIDI-контроллеров Novation LaunchPad X и LaunchPad Mini.

Частота дискретизации по умолчанию изменена на 48kHz.

При помощи дополнения externalUI реализована возможность постоянного отображения интерфейсов к плагинам LV2.

В интерфейс записи звука добавлена кнопка «Приглушить» (Mute).

Источник: opennet.ru