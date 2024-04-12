Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.5

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.5, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые улучшения: