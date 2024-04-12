Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.5

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.5, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.
Ключевые улучшения:
- Улучшен импорт файлов в формате AAF (Advanced Authoring Format), применяемом в таких системах, как Avid Media Composer и After Effects.
- Расширены возможности отладки на платформе Linux. При включении отладочного режима «—gdb» теперь автоматически обрабатывается сигнал SIG32.
- В списке плагинов прекращено отображение скрытых плагинов.
- В имена резервных копий сеансов, сохраняемых в каталоге backup/, добавлен номер версии.
- Обеспечено включение названий барабанов в MIDI-файлы в формате MIDNAM.
- Включено отображение нотной сетки для триолей, квинтолей и секстолей.
- Изменено поведение при перемещении контрольных точек.
- Во встроенный синтезатор Reasonable Synth добавлена поддержка изменения высоты тона.
- Прекращено использование модулей GTK (в Ardour поддерживается собственное ответвление от библиотеки GTK2).
- Расширены возможности скриптов на языке Lua. Добавлены Lua API для настройки данных автоматизации, выставления и запроса свойств плагинов.
- Решена проблема, приводившая к аварийному завершению на платформе Linux при открытии диалога выбора файла, проявляющаяся если в отображаемом каталоге присутствуют определённые файлы с пиктограммами.
Источник: opennet.ru