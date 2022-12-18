Выпуск свободной САПР LibreCAD 2.2

После шести лет разработки доступен выпуск свободной системы автоматизированного проектирования LibreCAD 2.2. Система нацелена на выполнение задач 2D-проектирования, таких как подготовка инженерных и строительных чертежей, схем и планов. Поддерживается импорт чертежей в форматах DXF и DWG, и экспорт в форматы DXF, PNG, PDF и SVG. Проект LibreCAD был создан в 2010 году как ответвление от САПР QCAD. Код проекта написан на языке С++ c использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Инженеру предлагается несколько десятков инструментов для создания и модификации объектов, работы со слоями и блоками (группами объектов). Система поддерживает расширение функциональности через плагины и предоставляет средства для создания скриптов-расширений. Имеется библиотека элементов, в которой представлены макеты нескольких тысяч типовых деталей. Интерфейс LibreCAD примечателен предоставлением широких возможностей по настройке — содержимое меню и панелей, а также стиль и виджеты могут произвольно меняться в зависимости от предпочтений пользователя.

Основные изменения:

Прекращена поддержка библиотеки Qt4, интерфейс полностью переведён на Qt 5 (Qt 5.2.1+).

Полностью переделан движок отката изменений (undo/redo).

Расширены возможности интерфейса командной строки, связанные с обработкой многострочных команд, а также записью и открытием файлов с командами.

Улучшен интерфейс для предпросмотра перед выводом на печать, добавлены настройки для заголовка документа и управления шириной строк.

Добавлена возможность выделения одновременно нескольких областей и пакетного выполнения операций со списками блоков и слоёв.

В развиваемой проектом библиотеке libdxfrwулучшена поддержка формата DWG, проведена оптимизация производительности при панорамировании и масштабировании больших файлов.

Устранены накопившиеся ошибки, некоторые из которых приводили к аварийному завершению работы.

Добавлена поддержка новых версий компиляторов.

В параллельно развиваемой ветке LibreCAD 3 ведётся работа по переходу на модульную архитектуру, в которой интерфейс отделён от базового САПР-движка, что позволяет создавать интерфейсы на базе разных тулкитов, без привязки к Qt. Добавлен API для разработки плагинов и виджетов на языке Lua.



Источник: opennet.ru