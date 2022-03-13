Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.1

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.1, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Среди добавленных улучшений в Blender 3.1: