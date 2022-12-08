Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.4

Организация Blender Foundation представила выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.4, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно сформирован корректирующий выпуск Blender 3.3.2 в ветке с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которой будут формироваться до сентября 2024 года.

Среди добавленных в Blender 3.4 улучшений:

Реализована поддержка протокола Wayland, позволяющая напрямую запускать Blender в окружениях на базе Wayland без использования прослойки XWayland, что повысит качество работы в дистрибутивах Linux, применяющих Wayland по умолчанию. Для работы в окружениях на базе Wayland необходимо наличие библиотеки libdecor для декорирования окон на стороне клиента.

Добавлена возможность сборки Blender в форме модуля для языка Python, который позволяет создавать обвязки и сервисы для визуализации данных, создания анимации, обработки изображений, редактирования видео, преобразования 3D-форматов и автоматизации различных работ в Blender. Для доступа к функциональности Blender из кода на языке Python предложен пакет «bpy».

В систему рендеринга Cycles добавлена поддержка метода «Path Guiding», по сравнению с техникой трассировки путей позволяющего при потреблении тех же процессорных ресурсов добиться более высокого качества при обработке сцен с отражённым освещением. В частности, метод позволяет снизить уровень шумов в сценах, в которых при помощи техники трассировки путей проблематично отследить путь к источнику света, например, когда комната освещается через небольшую дверную щель. Метод реализован через интеграцию библиотеки OpenPG (Open Path Guiding), подготовленной компанией Intel.

В режиме скульптурного моделирования упрощён доступ к настройкам автоматического маскирования, которые теперь доступны в заголовке 3D-вьюпорта. Добавлены возможности для автоматического маскирования по неровностям, точке просмотра и выбранной области. Для преобразования автоматической маски в обычный атрибут маски, который можно редактировать и визуализировать, предлагается использовать кнопку «Create Mask».

В UV-редакторе (UV Editor) предложена новая кисть геометрического смягчения (Relax), позволяющая повысить качество UV-развёртки через достижение более точного соответствия 3D-геометрии при расчёте параметров наложения текстуры на 3D-объект. В UV-редактор также добавлена поддержка неравномерных сеток, пиксельных интервалов, верхнего закрепления сетки, вращения UV-развёртки с выравниванием по выбранному краю и быстрого выставления случайных параметров масштабирования, поворота или смещения для выбранных UV-островов.

Предоставлено наложение вьюпорта (Viewport Overlay) для отображения геометрических нод, которое можно использовать для предпросмотра, отладки или тестирования изменений атрибутов в дереве нод.

Добавлены 8 новых нод для извлечения данных из мэшей и кривых (например, определение стыков граней, углов вершин, установка нормали кривой и проверка контрольных точек). Добавлена нода для сэмплирования UV-поверхностей, позволяющая узнать значение атрибута на основе координат UV-развёртки. В меню «Add» обеспечено отображение ресурсов группы нодов.

Расширены возможности системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Добавлен модификатор контура для генерации обводки периметра на основе вида с камеры. Добавлена возможность импорта разом сразу нескольких SVG-файлов. Значительно улучшен инструмент заливки. Предложен новый метод заливки, использующий радиус окружности для определения близости концов линий при заполнении.

В файлах «.mtl» реализована поддержка расширений для физически корректного рендеринга (PBR).

Улучшена работа со шрифтами.

Добавлена возможность извлечения кадров из видео в формате WebM и реализована поддержка кодирования видео в формате AV1 с использованием FFmpeg.

В движке Eevee и вьюпорте на платформе Linux обеспечена возможность рендеринга в режиме без монитора (headless).

Увеличена производительность модификатора подразделения поверхности (Subdivision Surface Modifier), создания объектов в пакетном режиме, вычисления отключённых модификаторов, создания миниатюр в формате WebP. Повышена производительность скульптуринга в ситуациях, когда не используются маски и наборы граней.

Источник: opennet.ru