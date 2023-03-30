Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.5

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.5, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно сформирован корректирующий выпуск Blender 3.3.5 в ветке с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которой будут формироваться до сентября 2024 года.

Среди добавленных в Blender 3.5 улучшений:

Существенно расширены возможности системы для формирования волос и создания причёсок, базирующейся на применении геометрических нод и позволяющей генерировать любые виды волос, меха и травы.

В состав принят первый набор встроенных ассетов (подключаемых элементов/групп нод). В библиотеку ассетов включено 26 операций с волосами, разделённых на категории: деформация, генерация, направляющие, утилиты, чтение и запись.

Ассеты для генерации позволяют формировать волосяные кривые в определённых местах на поверхности мэша, а также дублировать типовые волоски для заполнения определённой области и использовать интерполяцию для изменения пучков волос.

В группе «утилиты» предложены инструменты для прикрепления кривых, определяющих волоски, к поверхности. Предоставлены возможности для привязки, выравнивания и смешивания вдоль кривой.

В группе «направляющие» предложены инструменты для связывания вместе волосяных кривых при помощи направляющих и образования локонов или кос при помощи деформации существующих волосяных кривых.

В группу «деформация» помещены инструменты для искривления, скручивания в кудри, запутывания, придания формы и разглаживания волос.

Ассеты в группах запись и чтение позволяют управлять формой волос и выделять кончики, корни и сегменты волос.

Добавлены новые ноды для извлечения информации из изображения, предоставления доступа к файлу с изображенем, сглаживания значений атрибутов, интерполяции кривых. Улучшен интерфейс модификаторов и реорганизовано меню в редакторе нод. В два раза ускорены операции разделения краёв в геометрических нодах и на 25% повышена производительность симуляции одежды.

В режиме скульптурного моделирования появилась поддержка кистей VDM (Vector Displacement Maps), позволяющих одним мазком создавать сложные фигуры, имеющие выступы. Поддерживается загрузка VDM-кистей в формате OpenEXR.

Добавлен новый бэкенд композитинга, развиваемый в рамках проекта Realtime Compositor, нацеленный на возможность интерактивной работы в режиме реального времени и использующий GPU для ускорения. Новый бэкенд пока используется только во вьюпорте и поддерживает базовые операции обработки, трансформации, ввода и вывода, а также типовые ноды для фильтрации и размытия. Применение во вьюпорте позволяет продолжать моделирование во время композитинга, например, работать с мэшем и другими объектами, которые показываются поверх результата композитинга.

На платформе macOS для отрисовки 3D-вьюпорта задействован графический API Metal, что по сравнению с применением OpenGL позволило значительно увеличить производительность воспроизведения анимации и рендеринга при помощи движка EEVEE.

В системе рендеринга Cycles задействован механизм light tree для повышения эффективности обработки сцен с большим числом источников света, что позволяет заметно снизить шумы без увеличения времени рендеринга. Добавлена поддержка OSL (Open Shading Language) при использовании бэкенда OptiX. В точечных источниках света добавлена поддержка неравномерного масштаба объектов.

В инструментах для создания анимации добавлены новые опции и комбинации клавиш для ускорения работы с библиотекой поз и выхода за рамки номинальных значений.

Расширены возможности системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). В модификаторе Build добавлен режим рисования с естественной скоростью (Natural Drawing Speed), который воспроизводит штрихи со скоростью движения стилуса, делая их более естественными.

В UV-редакторе (UV Editor) добавлена поддержка перемещения через буфер обмена UV-развёрток между мэшами.

Добавлена поддержка импорта и экспорта в формате USDZ (zip-архив с изображениями, звуком и USD-файлами).

Обеспечена совместимость со спецификацией CY2023, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX.

Повышены требования к окружению Linux: для работы теперь требуется Glibc как минимум версии 2.28 (новым требованиям соответствуют Ubuntu 18.10+, Fedora 29+, Debian 10+, RHEL 8+).

Источник: opennet.ru