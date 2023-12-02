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Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2

Опубликован релиз стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.4.2, сформированный для стабилизации ветки 4.4. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.

Ветка 4.4 отличается двумя новыми режимами рендера грунта: классический (оригинальный стиль из первых версий) и высококачественный (текстуры грунта с нормалями). Cильно улучшен рендер теней, обновлены модели и увеличена производительность. Для мультиплеера добавлены «быстрые сообщения» и меню выбора командной стратегии. По просьбам сообщества изменён баланс многопользовательской игры.

Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2


Источник: opennet.ru

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