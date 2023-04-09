Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03

Опубликован выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 3.1.0. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные изменения:

Добавлен новый интерфейс для работы с профилями, определяющими коллекции типовых настроек видео, таких как размер, соотношение сторон и частота кадров. На основе базы данных с типовыми параметрами видео и устройств сформировано более 400 профилей экспорта видео. Реализована поддержка поиска нужного профиля.

Значительно переработаны функции изменения скорости видео (Time Remapping). Улучшена передискретизация (resampling) звука, среди прочего и при воспроизведении видео задом наперёд. Добавлена возможность применения кривых Безье для управления ускорением или замедлением видео и звука. Устранены многие проблемы, связанные со стабильностью.

Улучшена система отката изменений (Undo / Redo), в которой появилась возможность групповой отмены — одним действием можно отменить сразу серию типовых операций редактирования, таких как разделение клипа или удаление трека.

Улучшен диалог предпросмотра и разделения клипа, в котором налажено представление соотношения сторон и частоты дискретизации.

Улучшен эффект для создания титров и субтитров (Caption), в котором реализована поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (high DPI) и улучшена поддержка синтаксиса VTT/Subrip. Добавлена поддержка визуализации звуковой волны для файлов, содержащих только звук, что позволяет применять эффект Caption к подобным файлам.

Проведена работа по устранению утечек памяти и повышению эффективности кэширования клипа.

Благодаря дополнительному кэшированию и оптимизациям заметно повышена производительность работы с объектами клипов и кадров.

Улучшено управление при помощи клавиатурных комбинаций.

Кроме того, можно отметить публикацию видеоредактора Pitivi 2023.03, предоставляющего такие возможности, как поддержку неограниченного числа слоёв, сохранение полной истории операций с возможностью отката, отображение эскизов на шкале времени, поддержку типовых операций обработки видео и звука. Редактор написан на языке Python с использованием библиотеки GTK+ (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services) и может работать со всеми форматами звука и видео, поддерживаемыми в GStreamer, включая формат MXF (Material eXchange Format). Код распространяется под лицензией LGPL.

Основные новшества: