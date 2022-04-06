Выпуск текстового редактора GNU Emacs 28.1

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 28.1. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года.

Среди добавленных улучшений:

Предоставлена возможность компиляции Lisp-файлов в исполняемый код при помощи библиотеки libgccjit, вместо использования JIT-компиляции. Для включения встроенной компиляции при сборке необходимо указать опцию ‘—with-native-compilation’, при которой все поставляемые с Emacs пакеты Elisp будут скомпилированы в исполняемый код. Включение режима позволяет добиться заметного повышения производительности.

По умолчанию для отрисовки задействована графическая библиотека Cairo (активирована опция ‘—with-cairo’), а для вывода текста движок компоновки глифов HarfBuzz. Поддержка libXft переведена в категорию устаревших.

Добавлена поддержка спецификации Unicode 14.0 и значительно улучшена работа с emoji.

Добавлена возможность загрузки фильтров системных вызовов seccomp (‘—seccomp=FILE’) для sandbox-изоляции процесса.

Предложена новая система для отображения документации и групп функций.

Добавлен режим ‘context-menu-mode’ реализацией контекстных меню, показываемых при клике правой кнопкой мыши.

Заметно расширены возможности пакета для ведения проектов.

Источник: opennet.ru