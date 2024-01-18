Выпуск текстового редактора GNU Emacs 29.2

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 29.2. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года. Код проекта написан на языках Си и Lisp и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске на платформе GNU/Linux по умолчанию Emacs выставлен по умолчанию в качестве обработчика схемы URI ‘org-protocol’. Режим «org» позволяет быстро сохранять закладки, заметки и ссылки, используя команду ’emacsclient’, например для сохранения ссылки URL с заголовком можно выполнить ’emacsclient «org-protocol://store-link?url=URL&title=TITLE». Кроме того, в новой версии предложена новая опция ‘tramp-show-ad-hoc-proxies’, при помощи которой можно включить отображение внешних имён файлов вместо ярлыков на них.