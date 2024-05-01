Выпуск текстового редактора GNU nano 8.0

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 8.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.
В новом выпуске
- Добавлена опция командной строки «—modernbindings» («-/»), которая активирует альтернативный набор базовых горячих клавиш:
- ^Q — выход,
- ^X перенос в буфер обмена,
- ^C — копирование в буфер обмена,
- ^V — вставка из буфера обмена,
- ^Z — отмена операции,
- ^Y — отмена отмены (redo),
- ^O — открытие файла,
- ^W — запись в файл,
- ^R — замена,
- ^G — повтор поиска,
- ^D — повтор поиска в обратном направлении,
- ^A — установка метки,
- ^T — переход на строку по номеру,
- ^P — показ текущей позиции,
- ^E — запуск команды.
- Обеспечено задействование альтернативного набора горячих клавиш при запуске nano, используя исполняемый файл или символическую ссылку с именем, начинающимся на букву «e».
- По умолчанию горячая клавиша ^F теперь используется для начала поиска в прямом направлении, а ^B — в обратном, а M-F и M-B повторяют прямой и обратный поиск.
- Добавлены горячие клавиши <Alt+Home> и <Alt+End>, позволяющие переместить курсор на первую или последнюю строку в рамках текущей видимой области, сохранив горизонтальную позицию.
- Горячая клавиша ‘M-«‘ теперь используется для установки и удаления метки, а «M-‘» для перехода к следующей метке.
- Добавлена возможность перехода на определённый номер строки в файле при открытии файла командой «nano filename:number» в дополнение к ранее поддерживаемой опции «+N» («nano +number filename»).
- Задание одинаковых цветовых составляющих в значениях #RGB (например, «#555») теперь отождествляется с градацией оттенков серого xterm, что позволяет использовать 14 уровней серого, вместо 4.
- При возникновении ошибки обеспечена очистка буфера клавиатурных нажатий для остановки выполнения макросов.
- Вращение колеса мыши теперь приводит к прокрутке видимой области, а не перемещению курсора.
Источник: opennet.ru