Выпуск текстового редактора GNU nano 8.0

Состоялся релиз консольного текстового редактора GNU nano 8.0, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске

Добавлена опция командной строки «—modernbindings» («-/»), которая активирует альтернативный набор базовых горячих клавиш: ^Q — выход, ^X перенос в буфер обмена, ^C — копирование в буфер обмена, ^V — вставка из буфера обмена, ^Z — отмена операции, ^Y — отмена отмены (redo), ^O — открытие файла, ^W — запись в файл, ^R — замена, ^G — повтор поиска, ^D — повтор поиска в обратном направлении, ^A — установка метки, ^T — переход на строку по номеру, ^P — показ текущей позиции, ^E — запуск команды.

Обеспечено задействование альтернативного набора горячих клавиш при запуске nano, используя исполняемый файл или символическую ссылку с именем, начинающимся на букву «e».

По умолчанию горячая клавиша ^F теперь используется для начала поиска в прямом направлении, а ^B — в обратном, а M-F и M-B повторяют прямой и обратный поиск.

Добавлены горячие клавиши <Alt+Home> и <Alt+End>, позволяющие переместить курсор на первую или последнюю строку в рамках текущей видимой области, сохранив горизонтальную позицию.

Горячая клавиша ‘M-«‘ теперь используется для установки и удаления метки, а «M-‘» для перехода к следующей метке.

Добавлена возможность перехода на определённый номер строки в файле при открытии файла командой «nano filename:number» в дополнение к ранее поддерживаемой опции «+N» («nano +number filename»).

Задание одинаковых цветовых составляющих в значениях #RGB (например, «#555») теперь отождествляется с градацией оттенков серого xterm, что позволяет использовать 14 уровней серого, вместо 4.

При возникновении ошибки обеспечена очистка буфера клавиатурных нажатий для остановки выполнения макросов.

Вращение колеса мыши теперь приводит к прокрутке видимой области, а не перемещению курсора.

Источник: opennet.ru