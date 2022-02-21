Доступен выпуск текстового редактора OpenVi 7.0.12, представляющего собой переносимую редакцию варианта редактора Vi, разрабатываемого проектом OpenBSD и продолжающего развитие редактора nvi, поставлявшегося в составе ОС 4BSD. Ветка OpenVi 7.0.x синхронизирована с кодовой базой OpenBSD 7.0. Кроме vi в состав OpenVi также входят утилиты ex и db.

OpenVi примечателен очень компактной реализацией, уложившейся примерно в 16 тысяч строк кода (для сравнения vim насчитывает более 300 тысяч строк кода). Редактор адаптирован для работы в Linux (glibc, musl), FreeBSD, macOS и Windows (WSL, Midipix) и может применяться на системах с архитектурами x86/AMD64, ARM/AArch64, m68k, MIPS, POWER и RISC-V. Для сборки могут применяться Clang 6+, GCC 4.6+, IBM XL C/C++ Compiler 16.1+, Intel ICC 19.1+, Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler 2021+ и Oracle Developer Studio 12.6+. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.



Источник: opennet.ru