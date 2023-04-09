Выпуск телекоммуникационной системы Fonoster 0.4, открытой альтернативы Twilio

Доступен выпуск проекта Fonoster 0.4.0, развивающего открытую альтернативу сервису Twilio. Fonoster позволяет развернуть на своих мощностях облачный сервис, предоставляющий Web API для совершения и приёма звонков, отправки и получения SMS-сообщений, создания голосовых приложений и выполнения других коммуникационных функций. Код проекта написан на JavaScript и распространяется под лицензией MIT.

Основные возможности платформы:

Средства для создания программируемых голосовых приложений при помощи web-технологий. Например, можно создавать приложения с реализацией автоответчиков, перенаправления определённых звуковых потоков в ответ на звонок, ботов и систем для автоматического чтения текстовой информации.

Инициализация при помощи Cloud-Init.

Поддержка многопользовательских (multitenant) окружений.

Простое внедрение функциональности АТС.

Наличие SDK для платформы Node.js и для web-приложений.

Поддержка хранения звуковых данных в Amazon S3.

Защита подключения к API на основе сертификатов Let’s Encrypt.

Поддержка аутентификации при помощи OAuth и JWT.

Разделение доступна на основе ролей (RBAC).

Инструментарий командной строки с поддержкой расширения через плагины.

Поддержка API Google Speech для синтеза речи.

Источник: opennet.ru