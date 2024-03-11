Выпуск tenv 1.2.0, утилиты для управления Terraform, Terragrunt и OpenTofu

Опубликована новая версия tenv 1.2.0 — консольного менеджера для управления версиями платформ Terraform, Terragrunt и OpenTofu, применяемых для управления внешними ресурсами и автоматизации поддержания инфраструктуры в соответствии с моделью «инфраструктура как код». tenv написан на языке Go, не требует дополнительных зависимостей и может быть запущен под любой операционной системой. Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

В отличии от конкурентов tenv не требует зависимостей, таких как bash и jq, и предлагает дополнительные возможности, например, автоматическое определение и установка дистрибутивов Terraform/OpenTofu, а также проверка подписей установленных версий с использованием cosign.



Источник: opennet.ru