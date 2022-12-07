Выпуск Tor Browser 12.0

Сформирован значительный релиз специализированного браузера Tor Browser 12.0, в котором осуществлён переход на ESR-ветку Firefox 102. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Windows и macOS. Формирование новой версии для Android задерживается.

Для обеспечения дополнительной защиты в состав Tor Browser входит дополнение HTTPS Everywhere, позволяющее использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy.

Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, «link rel=preconnect», модифицирован libmdns.

В новой версии:

Осуществлён переход на кодовую базу Firefox 102 ESR и стабильную ветку tor 0.4.7.12.

Предоставлены многоязычные сборки — ранее для каждого языка было необходимо загружать отдельную сборку, а теперь предоставляется универсальная сборка, позволяющая переключать языки на лету. Для новых установок в Tor Browser 12.0 будет автоматически выбран язык, соответствующий выставленной в системе локали (язык может быть изменён в процессе работы), а при переходе с ветки 11.5.x будут сохранён ранее используемый в Tor Browser язык. Многоязычная сборка занимает около 105 МБ.

В версии для платформы Android по умолчанию включён режим HTTPS-Only при котором все запросы, выполняемые без шифрования, автоматически перенаправляются на защищённые варианты страниц («http://» заменяется на «https://»). В сборках для настольных систем подобный режим был включён в прошлой значительной версии.

В версии для платформы Android в секцию «Privacy and Security» добавлена настройка «Prioritize .onion sites», обеспечивающая автоматический проброс на onion-сайты при попытке открытия web-сайтов, выдающих HTTP-заголовок «Onion-Location», указывающий на наличие варианта сайта в сети Tor.

Добавлены переводы интерфейса на албанский и украинский языки.

Переработан компонент tor-launcher, обеспечивающий запуск Tor для Tor Browser.

Улучшена реализация механизма letterboxing, добавляющего отступы вокруг содержимого веб-страниц для блокирования идентификации по размеру окна. Предоставлена возможность отключения letterboxing для заслуживающих доверия страниц, реализовано удаление однопиксельных рамок вокруг полноэкранных видео, устранены потенциальные утечки информации.

После проведения аудита включена поддержка HTTP/2 Push.

Предотвращены утечки данных о локали через API Intl, системных цветах через CSS4 и заблокированных портах (network.security.ports.banned).

Отключён API Presentation и Web MIDI.

Подготовлены родные сборки для устройств Apple с чипами Apple Silicon.

Источник: opennet.ru