Выпуск Tor Browser 12.0.6 и дистрибутива Tails 5.13

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.13 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии:

Для новых постоянных хранилищ и шифрованных разделов по умолчанию задействован формат LUKS2, в котором используются более надёжные криптоалгоритмы. Для перевода на LUKS2 уже существующих постоянных и шифрованных разделов на базе LUKS1 в июне будет предоставлен специальный инструментарий.

В состав включена утилита curl для получения и отправки данных по сети с использование различных протоколов. По умолчанию все запросы осуществляются через сеть Tor.

Tor Browser обновлён до версии 12.0.6.

Новая версия Tor Browser 12.0.6 синхронизирована с кодовой базой Firefox 102.11 ESR, в которой устранено 17 уязвимостей. Решена проблема с высокой нагрузкой CPU после непредвиденного завершения процесса tor.



Источник: opennet.ru