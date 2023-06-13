Выпуск Tor Browser 12.0.7 и дистрибутива Tails 5.14

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 5.14 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 ГБ.

В новой версии:

Обеспечен автоматический перевод существующих постоянных и шифрованных разделов LUKS1 на формат LUKS2, в котором используются более надёжные криптоалгоритмы. Функция формирования ключа заменена с PBKDF2 на Argon2id. Ранее используемые параметры шифрования в LUKS1 могли быть скомпрометированы с использованием спецоборудования при наличии физического доступа к устройству.

В инсталляторе предоставлена возможность создания полной резервной копии постоянного хранилища.

Обеспечено автоматическое определение подключения к сети через Captive portal при настройке автоматического подключения к Tor.

Tor Browser обновлён до версии 12.0.7.

Модернизирован интерфейс для работы с постоянным хранилищем. Кнопка создания постоянного хранилища заменена на переключатель, возвращены описания отдельных расширенных возможностей постоянного хранилища.

В новой версии Tor Browser 12.0.7 выполнена синхронизация с кодовой базой Firefox 102.12 ESR, в которой устранено 11 уязвимостей. Обновлена версия дополнения NoScript 11.4.22.



Источник: opennet.ru