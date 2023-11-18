Выпуск TR1X 3.0, открытого движка для игры Tomb Raider

Опубликован выпуск проекта TR1X 3.0, развивающего открытый игровой движок, который может использоваться вместо проприетарного движка шутера от третьего лица Tomb Raider. TR1X существенно расширяет возможности оригинального движка, например, в открытом проекте добавлен новый интерфейс в стиле PS1 и обеспечена возможность масштабирования, улучшена работа в оконном режиме, добавлены визуальные эффекты, появилась поддержка изменения поля зрения и позиции камеры, добавлена возможность оглядываться по сторонам во время бега и смотреть вверх/вниз во время прыжков, значительно модернизирована система рендеринга и расширен игровой процесс, устранены многие недоработки и ошибки, свойственные оригинальному движку. Код движка написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Для запуска требуется наличие игровых ресурсов из игры Tomb Raider 1.

Новый выпуск примечателен реализацией поддержки платформы Linux, добавлением отладочной консоли для разработчиков, возможностью выбора между оригинальными и развиваемыми энтузиастами наборами уровней, поддержкой бонусных игровых уровней, открываемых при нахождении секретов. По аналогии с игрой Tomb Raider 2 появилась поддержка переворота под водой и добавлена возможность наклоняться вперёд или назад во время прямых прыжков. Снижена нагрузка на CPU в коде планирования отрисовки кадров.