Выпуск Ubuntu 20.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 20.04.5 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 20.04.5 LTS, Kubuntu 20.04.5 LTS, Ubuntu MATE 20.04.5 LTS, Ubuntu Studio 20.04.5 LTS, Lubuntu 20.04.5 LTS, Ubuntu Kylin 20.04.5 LTS и Xubuntu 20.04.5 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 22.04:

Предложены пакеты с ядром Linux версии 5.15 (в Ubuntu 20.04 используется ядро 5.4, в 20.04.4 дополнительно предлагалось ядро 5.13).

Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 22.0, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 22.04. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.

Обновлены версии пакетов ceph 15.2.16, PostgreSQL 12.10, ubuntu-advantage-tools 27.10, openvswitch 2.13.8, modemmanager 1.18, cloud-init 22.2, snapd 2.55.5.

В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок — системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 20.04.5 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в этом выпуске ядро Linux 5.13 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 20.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 22.04. Изначально поставляемое базовое ядро 5.4 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 5.4 следует выполнить команду:

sudo apt install —install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить:

sudo apt install —install-recommends linux-generic-hwe-20.04



Источник: opennet.ru