Выпуск Util-linux 2.39

Опубликована новая версия пакета системных утилит Util-linux 2.39, в который входят как тесно связанные с Linux-ядром утилиты, так и утилиты общего назначения. Например, в пакете представлены утилиты mount/umount, fdisk, hwclock, cal, blkid, fsck/cfdisk/sfdisk, blockdev, chrt, mkfs, ionice, more, renice, su, kill, setsid, login, shutdown, dmesg, lscpu, logger, losetup, setterm, mkswap, swapon, taskset и т.п.

В новой версии:

В утилите mount и библиотеке libmount добавлена поддержка нового API ядра Linux для управления монтированием файловых систем с учётом пространств имён точек монтирования (mount namespaces). В новом API вместо общей функции mount() задействованы раздельные функции для обработки разных стадий монтирования (обработать суперблок, получить информацию об ФС, примонтировать, прикрепить к точке монтирования). Совместимость libmount со старыми ядрами Linux и старым API для монтирования сохранена. Для принудительного отключения нового API добавлена опция «—disable-libmount-mountfd-support».

Использование нового API монтирования позволило реализовать поддержку маппинга идентификаторов пользователей примонтированных файловых систем, применяемого для сопоставления файлов определённого пользователя на примонтированном чужом разделе с другим пользователем в текущей системе. Для управления маппингом в утилиту mount добавлена опция «X-mount.idmap=».

В утилиту mount добавлены новые опции: «X-mount.auto-fstypes» для автоматического обнаружения файловой системы определённого типа, «X-mount.{owner,group,mode}» для изменения владельца, группы и режима доступа после монтирования и «[email protected]» для выставления контекста SELinux для ФС. Для флагов VFS добавлена поддержка аргумента «recursive» (например, «mount -o bind,ro=recursive»).

Добавлена команда blkpr, позволяющая зарезервировать блоки на накопителях SCSI или NVMe.

Добавлена команда pipesz для установки или проверки размера буфера для неименованных каналов и FIFO.

Добавлена команда waitpid для ожидания изменения состояния произвольного процесса (например, завершения выполнения).

В утилиту renice добавлены опции «-n» и «—relative».

В утилите blockdev реализована поддержка ioctl BLKGETDISKSEQ.

В утилиту lsfd добавлена поддержка pidfd и сокетов AF_NETLINK, AF_PACKET, AF_INET и AF_INET6 (/proc/net/*), обеспечено отображение изменённых имён процессов из proc/$pid/fd, реализовано декодирование флагов из /proc/$PID/fdinfo/$fd, добавлена опция «-i» («—inet») для показа только сведений о сокетах AF_INET и AF_INET6.

В утилите cal появилась поддержка настройки цветного вывода через terminal-colors.d.

В dmesg реализован вывод с точность в доли секунд при использовании опций «—since» и «—until», в опции «—level» добавлена возможность указания префикса/суффикса «+» для показа всех уровней с номерами больше/меньше заданного.

В утилиту fstrim добавлена опция «—types» для фильтрации по типу ФС.

В blkid и libblkid добавлена поддержка ФС bcachefs и включён расчёт контрольных сумм для ФС и RAID.

В утилиту lsblk добавлены опции «—nvme» и «—virtio» для отсеивания устройств, реализованы столбцы ID (udev ID), ID-LINK (udev /dev/disk/by-id), PARTN (номер раздела) и MQ (очереди), улучшена поддержка горячего подключения и отключения устройств.

В nsenter добавлена опция «—env» для передачи переменных окружения.

В namei добавлена опция «-Z» для показа контекстов SELinux.

Улучшена поддержка сборочной системы Meson.

Источник: opennet.ru