Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.58

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.58, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Akamai Netstorage, Seagate Lyve, SeaweedFS, Storj и RackCorp.

Реализована команда «rclone bisync» с реализацией экспериментального двунаправленного режима синхронизации. На вход передаётся два каталога, которые могут быть как локальными директориями, так и ссылками на внешние хранилища и облачные сервисы. Предложенная команда осуществляет синхронизацию содержимого этих каталогов с учётом изменений в каждом из них (изменения в первом каталоге отражаются во втором, а изменения во втором отражаются в первом).

В фильтры добавлена поддержка синтаксиса регулярных выражений «{{ regexp }}» для сопоставлений с шаблонами.

В команде hashsum реализована возможность генерации хэша для данных, поступающих через стандартный входной поток.

В библиотеку librclone добавлена поддержка команд монтирования.

Добавлены windows-сборки для архитектуры ARM64.

Минимальная версия компилятора Go, необходимая для сборки, повышена до 1.15.

Источник: opennet.ru