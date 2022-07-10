Выпуск утилиты для резервного копирования rclone 1.59

Опубликован выпуск утилиты rclone 1.59, которая представляет собой аналог rsync, предназначенный для копирования и синхронизации данных между локальной системой и различными облачными хранилищами, такими как Google Drive, Amazon Drive, S3, Dropbox, Backblaze B2, One Drive, Swift, Hubic, Cloudfiles, Google Cloud Storage, Mail.ru Cloud и Яндекс.Диск. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.
В новом выпуске:
- Добавлены бэкенды для хранения резервных копий в хранилищах Combine, Hidrive, Internet Archive, ArvanCloud AOS, Cloudflare R2, Huawei OBS и IDrive e2.
- Добавлена команда «rclone test makefile» для создания файлов для тестирования сборки.
- Добавлен инструментарий для сохранения при копировании файлов расширенных метаданных, специфичных для разных бэкендов хранения. Извлечение метаданных пока реализовано только для бэкендов local, s3 и internetarchive.
- В фильтрах разрешено указание нескольких флагов «—exclude-if-present».
- В команду check добавлены опции «—no-traverse» и «—no-unicode-normalization».
- Минимальная версия компилятора Go, необходимая для сборки, повышена до 1.16.
Источник: opennet.ru