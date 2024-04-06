Выпуск утилиты для синхронизации файлов Rsync 3.3.0

После полутора лет разработки опубликован релиз Rsync 3.3.0, утилиты для синхронизации файлов и резервного копирования, позволяющей минимизировать трафик за счёт инкрементального копирования изменений. В качестве транспорта могут быть использованы ssh, rsh или собственный протокол rsync. Поддерживается организация работы анонимных rsync-серверов, оптимально подходящих для обеспечения синхронизации зеркал. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Значительное изменение номера версии не связано с функциональными изменениями в нынешнем выпуске, а является отложенной реакцией на значительные изменения в прошлой версии 3.2.7. В версии 3.3.0 отмечается в основном исправление ошибок. Репозиторий проекта на GitHub перенесён из аккуаунта сопровождающего WayneD в отдельную организацию RsyncProject.

Среди добавленных изменений:

В утилиту rrsync (restricted rsync) добавлена опция «-no-overwrite», запрещающая перезапись существующих файлов в целевом каталоге.

Вспомогательные скрипты mapfrom и mapto, написанные на языке Perl, переписаны на Python и объединены в общий скрипт idmap.

Переписан на языке Python perl-скрипт mnt-excl.

Источник: opennet.ru