Выпуск uutils 0.0.19, варианта GNU Coreutils на языке Rust

Доступен выпуск проекта uutils coreutils 0.0.19, развивающего аналог пакета GNU Coreutils, переписанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кроссплатформенной альтернативной реализации Coreutils, способной работать в том числе на платформах Windows, Redox и Fuchsia. В отличие от GNU Coreutils реализация на Rust распространяется под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.

Основные изменения:

Улучшена совместимость с эталонным тестовым набором GNU Coreutils, при прохождении которого успешно выполнено 365 тестов (в прошлой версии 340), 186 (210) тестов завершились неудачей, а 49 (50) тестов были пропущены. В качестве эталонного задействован выпуск GNU Coreutils 9.3.

Расширены возможности, улучшена совместимость и добавлены недостающие опции для утилит b2sum, basenc, chgrp, chown, cksum, cp, date, dd, dircolors, du, factor, fmt, hashsum, head, ls, mkdir, mktemp, more, mv, nice, paste, pwd, rm, shred, tail, touch, uniq, wc, whoami, yes.

В rm и uniq решены проблемы, проявляющиеся при использовании некорректных символов UTF-8 в именах файлов и каталогов.

Источник: opennet.ru